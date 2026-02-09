Al menos 180 trabajadores sufrieron despidos en el Frigorífico Pico de la provincia de La Pampa en las últimas horas fruto de una fuerte crisis interna. La empresa, creadora de la mítica marca de medallones de carne para hamburguesas Paty, avanzó con un plan de reducción de personal que había comenzado con 450 suspensiones.
LA PAMPA
Despidos a más de un centenar de trabajadores de un importante frigorífico
El frigorífico creador de la marca Paty ejecutó despidos masivos entre su personal fruto de una fuerte crisis. La caída en el consumo, clave.
Según fuentes gremiales, el empeoramiento de la situación estuvo empujado por una fuerte merma en el consumo, lo que derivó en un consecuente freno productivo. Al mismo tiempo, se disparó un aumento de los costos, lo que derivó en un combo letal para los puestos de trabajo.
Un síntoma de esto último fue la caída de la faena vacuna que pasó de 600 cabezas diarias a apenas 50. Ese desplome derivó en la desvinculación de 156 empleados en las instalaciones de General Pico, alrededor de 30 en las de Trenel y 8 en las de Arata, generando gran temor en el resto de la planta de empleados que todavía permanece vinculada a la empresa.
En ese sentido, los trabajadores de Frigorífico Pico reclamaron respuestas inmediatas a las autoridades de la compañía y al Gobierno provincial ante una evidente falta de información respecto a la situación general.
Grave situación financiera
Las deudas serían el principal factor que puso en jaque la operatoria de la empresa. Según estimaciones periodísticas, el acumulado bancario debido por los creadores de Paty superarían los 22.000 millones de pesos repartidos entre distintos acreedores, entre los que destacan el Banco de La Pampa, el Banco Nación y el Banco de Córdoba.
Además, Frigorífico Pico acumularía más de 1.000 cheques bajo rechazo, lo que lo puso bajo la lupa del Banco Central. En total, la deuda financiera superaría los 34.000 millones de pesos, con fuertes vencimientos en el segundo semestre del 2026 y un pronóstico poco alentador sobre la posibilidad de pago.
Por fuera de los trabajadores y las entidades financieras, las afecciones se extienden a proveedores, transportistas y ganaderos que esperan cobrar sus deudas. Se trata de toda una cadena que se ve entorpecida por la situación y extiende el impacto laboral incluso más allá de lo conocido.
En ese sentido, las salidas barajadas por fuentes cercanas a la empresa son la venta de activos como propiedades o maquinaria, o el traspaso definitivo de la compañía a nuevos dueños que puedan saldar lo adeudado para poder avanzar en la actividad frigorífica.
Consumo bajo y costos altos para frigoríficos
La crisis en Frigorífico Pico llegó bajo un contexto desfavorable para el procesamiento de carne vacuna. En ese sentido, durante 2025 el mercado experimentó una recuperación del consumo (+2%) en comparación con 2024, pero con niveles considerados bajos en la serie histórica, siendo estos dos años los más bajos desde 1920 hasta ahora.
Ello se sumó a la aceleración de precios de la hacienda, que venía atrasada y que volcó a mercado un fuerte aumento de costos, lo que derivó en más presión a la venta en medio de un bajón en la demanda.
Estos dos factores limaron la rentabilidad del procesamiento, que venía sostenido en sus funciones gracias al mercado de deuda. Algo que terminó por colapsar la salud financiera de una empresa importante, y de tantas otras del sector.
Más noticias en Urgente24:
La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad
Boca Juniors casi parece River Plate: Otra derrota en el Apertura
Sismo en Luisiana: Trump derrotado en distrito conservador, perdió 37 puntos con respecto a 2024
Bad Bunny le provoca a Donald Trump otra derrota en la batalla cultural