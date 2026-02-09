Despidos a más de un centenar de trabajadores de un importante frigorífico

Además, Frigorífico Pico acumularía más de 1.000 cheques bajo rechazo, lo que lo puso bajo la lupa del Banco Central. En total, la deuda financiera superaría los 34.000 millones de pesos, con fuertes vencimientos en el segundo semestre del 2026 y un pronóstico poco alentador sobre la posibilidad de pago.

Por fuera de los trabajadores y las entidades financieras, las afecciones se extienden a proveedores, transportistas y ganaderos que esperan cobrar sus deudas. Se trata de toda una cadena que se ve entorpecida por la situación y extiende el impacto laboral incluso más allá de lo conocido.

En ese sentido, las salidas barajadas por fuentes cercanas a la empresa son la venta de activos como propiedades o maquinaria, o el traspaso definitivo de la compañía a nuevos dueños que puedan saldar lo adeudado para poder avanzar en la actividad frigorífica.

frigorificos.jpeg

Consumo bajo y costos altos para frigoríficos

La crisis en Frigorífico Pico llegó bajo un contexto desfavorable para el procesamiento de carne vacuna. En ese sentido, durante 2025 el mercado experimentó una recuperación del consumo (+2%) en comparación con 2024, pero con niveles considerados bajos en la serie histórica, siendo estos dos años los más bajos desde 1920 hasta ahora.

Ello se sumó a la aceleración de precios de la hacienda, que venía atrasada y que volcó a mercado un fuerte aumento de costos, lo que derivó en más presión a la venta en medio de un bajón en la demanda.

Estos dos factores limaron la rentabilidad del procesamiento, que venía sostenido en sus funciones gracias al mercado de deuda. Algo que terminó por colapsar la salud financiera de una empresa importante, y de tantas otras del sector.

Más noticias en Urgente24:

La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad

Boca Juniors casi parece River Plate: Otra derrota en el Apertura

Sismo en Luisiana: Trump derrotado en distrito conservador, perdió 37 puntos con respecto a 2024

Bad Bunny le provoca a Donald Trump otra derrota en la batalla cultural