Las tendencias de los argentinos en viajes por Carnaval

“El viajero sigue eligiendo destinos clásicos de descanso, pero lo hace priorizando escapadas cortas, tarifas competitivas y propuestas que le den previsibilidad en el gasto”, señala Bondoni.

Carnaval: La predilección por Brasil y PIX

Estudios citados por medios regionales indican que más del 60% de los turistas argentinos ya utiliza pagos con PIX durante su estadía, desplazando progresivamente al efectivo y a las tarjetas internacionales, que suelen implicar costos adicionales y comisiones ocultas.

Brasil se posiciona en 2026 como el principal destino turístico para los argentinos. Playas, eventos culturales y una cercanía histórica explican parte del fenómeno, pero en los últimos años se sumó un factor clave: la transformación digital de los pagos, con PIX y el QR como protagonistas de una nueva forma de consumir durante los viajes.

Según datos oficiales del Ministerio de Turismo de Brasil, más de 2 millones de argentinos visitan el país cada año, una cifra que se mantuvo firme tras el récord registrado en la última temporada alta.

Lanzado en 2020 por el Banco Central de Brasil, PIX se consolidó como el sistema de pagos instantáneos más utilizado del país. Funciona las 24 horas, los siete días de la semana, y permite transferencias y pagos inmediatos mediante QR o claves PIX, sin necesidad de efectivo ni tarjetas.

De acuerdo con datos oficiales, PIX supera los 150 millones de usuarios activos en Brasil, y concentra más del 70% de las transacciones digitales cotidianas. Para los turistas, esta masificación tiene un impacto directo: prácticamente cualquier comercio acepta pagos con QR, desde bares y restaurantes hasta transporte, excursiones o alojamientos temporarios.

Interoperabilidad y pagos sin fricción: el rol de Satoshi Tango

En este escenario de adopción masiva, Satoshi Tango aparece como un actor clave para los argentinos que viajan a Brasil. La plataforma integró el sistema PIX interoperable, permitiendo que los usuarios puedan pagar en comercios brasileños directamente desde su billetera, sin depender de efectivo ni tarjetas internacionales.

Uno de los diferenciales centrales es que los pagos pueden realizarse desde saldos en pesos o en USDT, una de las stablecoins más utilizadas en América Latina, aportando previsibilidad cambiaria y control del gasto.

“PIX eliminó muchas de las fricciones históricas del turismo regional. Con esta integración buscamos que los argentinos puedan usar su dinero de forma simple, transparente y segura cuando viajan a Brasil”, explica Matías Bari, CEO de Satoshi Tango.

Cashback en USDT: un incentivo que redefine el consumo turístico

A diferencia de otros medios de pago, Satoshi Tango incorporó un beneficio financiero directo para quienes utilizan PIX en Brasil a través de su plataforma:

9% de cashback en USDT por cada pago realizado con PIX con un tope máximo de reintegro de U$D 10.

Este incentivo convierte al acto de consumo en una herramienta de ahorro o reinversión, algo poco habitual en el turismo tradicional. El usuario no solo paga de forma digital, sino que recupera parte de su gasto en una moneda digital estable, que puede conservar, transferir o utilizar posteriormente.

“El cashback en USDT busca agregar valor real a la experiencia de viaje. No se trata solo de pagar, sino de optimizar el uso del dinero incluso estando de vacaciones”, concluye Bari.

De este modo, viajes cortos pero provechosos, ofertas atractivas así como medios de pago convenientes y variados son las tendencias actuales para esta nueva fecha relevante en el calendario del turismo.

