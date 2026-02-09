3 laboratorios menos... La ANMAT les quitó la habilitación por graves irregularidades

- Cerium S.A.: La empresa, ubicada en el barrio de Coghlan, no tenía ningún certificado vigente en el REM al momento de la inspección. La baja se precipitó por la falta de un profesional a cargo de la dirección técnica.

- Laboratorios Gordon: En este caso, la inhabilitación se dictó por la "ausencia de actividades productivas y comerciales". La firma, con sede en San Fernando, no tenía certificados activos, por lo que el organismo procedió a cancelar su legajo.

Antecedente reciente

La medida de este lunes se suma a lo ocurrido a finales de enero con Laboratorios Paylos S.R.L. (Disposición 122/2026), a quien también se le canceló el registro por falta de productos activos.

El organismo ratificó así el criterio de que "las compañías que no tienen al menos un medicamento activo en el registro nacional carecen de derecho a mantener una habilitación vigente".

