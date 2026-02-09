Estalló febrero: Bad Bunny le cantaría a la inflación si fuera argentino

LUNES 9 DE FEBRERO DEL 2026. El Gobierno se enfrenta a duros cuestionamientos opositores por el ritmo de la inflación. Con el dato de CABA marcando un 3,1% para enero y el reciente escándalo en torno al cálculo del IPC, la principal fortaleza argumental de la gestión libertaria quedó sensible a los señalamientos sobre la realidad de la innercia inflacionaria y la posibilidad de que la aceleración de precios tienda a cero a mediados de este año, algo vaticinado por el propio Javier Milei.
Polémico: El Ministro de Seguridad de Córdoba y una descarga eléctrica en vivo
El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, probó en vivo un novedoso material táctico de descarga eléctrica para reducir detenidos. Se trata de un guante "taser" que sería incoporado por la Policía de Córdoba.
Frente a las cámaras de la prensa local, el funcionario se dispuso a aplicar el sistema sobre sí mismo, mostando los efectos de reducción. Una llamativa maniobra que generó polémica en redes sociales, donde no faltaron los cuestionamientos.
