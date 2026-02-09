urgente24
Estalló febrero: Bad Bunny le cantaría a la inflación si fuera argentino

Bad Bunny en un supermercado, durante la grabación de un video junto a PJ Sin Suela y Ñejo. En Argentina, el tema es la inflación.&nbsp;

Inflación de enero superó el 3,1% en CABA. Se mueve el Andisgate con procesados y la reforma laboral "sale o sale". Bad Bunny vs Donald Trump.

9 de febrero de 2026 - 13:20

EN VIVO

LUNES 9 DE FEBRERO DEL 2026. El Gobierno se enfrenta a duros cuestionamientos opositores por el ritmo de la inflación. Con el dato de CABA marcando un 3,1% para enero y el reciente escándalo en torno al cálculo del IPC, la principal fortaleza argumental de la gestión libertaria quedó sensible a los señalamientos sobre la realidad de la innercia inflacionaria y la posibilidad de que la aceleración de precios tienda a cero a mediados de este año, algo vaticinado por el propio Javier Milei.

Al frente económico se sumó más controversia política auspiciada por el Andisgate. El procesamiento del ex funcionario Diego Spagnuolo como participe de una trama de cóimas en detrimento del Estado reavivó las llamas de un caso que tendría implicancias muy profundas en la Casa Rosada y casi pone en jáque la incursión electoral del oficialismo durante 2025.

Entre esos sacudones, el Gobierno nacional busca acelerar y sellar la reforma laboral que patrocina el bloque de La Libertad Avanza en el Congeso. La norma, que se encuentra bajo debate y en medio de intesas negociaciones por los votos con los gobernadores, podría prosperar en el Senado y tendría la mayor batalla en la Cámara baja, donde la oposición puede ejercer mayor resistencia ante la creciente presión de los gremios.

En el plano internacional, el mundo de la prensa y las redes tomó la performance del trapero latino Bad Bunny en el show de mediotiempo del Superbowl como hecho central del fin de semana. El artista, abiertamente opositor a la gestión de Donald Trump, volvió a ejercer la defensa de la inmigración hispana en Estados Unidos, en medio de una cumbre de tensión por la política de deportación de la Casa Blanca.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

Live Blog Post

Polémico: El Ministro de Seguridad de Córdoba y una descarga eléctrica en vivo

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, probó en vivo un novedoso material táctico de descarga eléctrica para reducir detenidos. Se trata de un guante "taser" que sería incoporado por la Policía de Córdoba.

Frente a las cámaras de la prensa local, el funcionario se dispuso a aplicar el sistema sobre sí mismo, mostando los efectos de reducción. Una llamativa maniobra que generó polémica en redes sociales, donde no faltaron los cuestionamientos.

Live Blog Post

La TV Pública y un cambio de nombre

El Gobierno nacional anunció que avanzará en un cambio de nombre para la TV Pública, en medio de un proceso más amplio de ajuste sobre los medios estatales. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, busca reflejar simbólicamente la nueva orientación de la señal, marcada por la reducción del gasto y la reconfiguración de su estructura.

En una entrevista para Infobae, el funcionario sostuvo que la imposibilidad legal de privatizar el canal obliga a “achicar al mínimo el gasto”. En ese sentido, planteó que el cambio de denominación apunta a comunicar socialmente el rumbo elegido, aunque aclaró que por el momento no existe una decisión de cerrar la emisora.

Live Blog Post

Bad Bunny salió de Instagram con riesgo de perder 54 millones de seguidores

El domingo a la noche Bad Bunny dejó a todos boquiabiertos: primero dominó el Super Bowl con un show que quedó marcado en la historia, y apenas horas después apareció Instagram vacío como si nada hubiera pasado. Y ahora, a días de tocar en River, esa movida prende una pregunta inevitable: ¿qué está tramando realmente?

El show de medio tiempo del Super Bowl LX pudo haber sido un recital prolijo con una seguidilla de temas para cumplir con la planilla del evento, pero lo que hizo Bad Bunny fue una demostración de poder cultural pensada al detalle, con un repertorio en español casi en su totalidad, algo que hasta hace no mucho era impensado en el evento televisivo más grande de Estados Unidos.

Live Blog Post

Se complica una de las empresas avícolas más grandes del país

Granja Tres Arroyos, la principal avícola de la Argentina, está a un paso de la quiebra, y tras cerrar Becar, una de sus plantas clave en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, se multiplican las versiones de que podría cerrar La China, su planta principal en esa zona.

En aquel momento, la firma había informado que concentraría operaciones en La China, y que allí integraría a los exempleados de Becar y avanzaría con la normalización de las labores y el pago de haberes. Pero lo cierto es que ocurrió lo contrario: Granja Tres Arroyos no cubrió quincenas ni aguinaldos.

Live Blog Post

UTA presiona: Salarios de AMBA para todos los choferes del país o paro

La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) lanzó una fuerte advertencia al empresariado de transporte a nivel nacional amenazando con un paro masivo para el miércoles 11 de febrero. La exigencia es que en las jurisdicciones con paritarias en suspenso se aplique el convenio acordado con los choferes de AMBA, que se suponen los mejores pagos en promedio.

La advertencia de UTA.&nbsp;

La advertencia de UTA.

Live Blog Post

Bad Bunny, all in contra Trump

El presidente Donald Trump quería a Kid Rock en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl pero triunfó Bad Bunny, a quien el caprichoso Presidente detesta porque no es WASP (White, AngloSaxon and Protestant), tal como prefiere Trump.

Trump, su MAGA (Make America Great Again, movimiento sociocultural que va desde la derecha republicana a los supremacistas blancos) y Turning Point USA (movimiento cercano cofundado por el asesinado Charlie Kirk) afirman que el medio tiempo del Super Bowl se encuentra secuestrado por la izquierda y los 'wokes'.

Live Blog Post

Se define el destino de la reforma laboral

El oficialismo entra en una semana decisiva para la reforma laboral con una estrategia clara: cerrar acuerdos finos antes de llegar al recinto y asegurarse los votos. En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantendrá este lunes por la tarde un encuentro con senadores considerados “dialoguistas”.

El encuentro será con el objetivo de ordenar el articulado final del proyecto y reducir al mínimo los márgenes de sorpresa durante la sesión prevista para este miércoles.

