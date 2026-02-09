Estalló febrero: Bad Bunny le cantaría a la inflación si fuera argentino

LUNES 9 DE FEBRERO DEL 2026. El Gobierno se enfrenta a duros cuestionamientos opositores por el ritmo de la inflación. Con el dato de CABA marcando un 3,1% para enero y el reciente escándalo en torno al cálculo del IPC, la principal fortaleza argumental de la gestión libertaria quedó sensible a los señalamientos sobre la realidad de la innercia inflacionaria y la posibilidad de que la aceleración de precios tienda a cero a mediados de este año, algo vaticinado por el propio Javier Milei.

Al frente económico se sumó más controversia política auspiciada por el Andisgate. El procesamiento del ex funcionario Diego Spagnuolo como participe de una trama de cóimas en detrimento del Estado reavivó las llamas de un caso que tendría implicancias muy profundas en la Casa Rosada y casi pone en jáque la incursión electoral del oficialismo durante 2025.

Entre esos sacudones, el Gobierno nacional busca acelerar y sellar la reforma laboral que patrocina el bloque de La Libertad Avanza en el Congeso. La norma, que se encuentra bajo debate y en medio de intesas negociaciones por los votos con los gobernadores, podría prosperar en el Senado y tendría la mayor batalla en la Cámara baja, donde la oposición puede ejercer mayor resistencia ante la creciente presión de los gremios.

En el plano internacional, el mundo de la prensa y las redes tomó la performance del trapero latino Bad Bunny en el show de mediotiempo del Superbowl como hecho central del fin de semana. El artista, abiertamente opositor a la gestión de Donald Trump, volvió a ejercer la defensa de la inmigración hispana en Estados Unidos, en medio de una cumbre de tensión por la política de deportación de la Casa Blanca.

