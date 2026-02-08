El candidato republicano perdió en Luisiana, una geografía considerada un bastión conservador: Donald Trump había ganado 3 veces allí.
NUEVA DERROTA REPUBLICANA
Sismo en Luisiana: Trump derrotado en distrito conservador, perdió 37 puntos con respecto a 2024
La demócrata Chasity Martínez logró una victoria aplastante en Luisiana con el 62% de los sufragios. El mapa electoral va tiñendo de azul en sitios impensados.
Durante su segundo mandato, el Jefe de Estado norteamericano ya sumó derrotas en Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Miami, Texas y, ahora, Luisiana.
¿Qué se votaba en Luisiana?
La elección se convocó tras la renuncia del anterior representante del distrito, el demócrata Chad Brown, quien en noviembre de 2025 dejó su banca para asumir como comisionado estatal de la Oficina de Control de Alcohol y Tabaco.
El resultado tuvo un alto impacto político porque los republicanos veían la elección como una oportunidad clave para recuperar la banda en manos de sus tradicionales oponentes.
Los gastos de campaña de los republicanos fueron enormes e indisimulados pero el humor de los norteamericanos ha comenzado a girar en torno a la Casa Blanca aún en sitios acostumbrados a votar a la derecha como Texas y Miami.
Ahora, le quedan apenas 9 meses para torcer el presente malestar porque en noviembre tendrán lugar las parlamentarias de medio término y los republicanos de juegan la mayoría en el Senado ya que allí su ventaja de legisladores nacionales es muy estrecha: 49 a 48.
Un Trump sin mayoría quedaría como un “pato rengo” para la segunda mitad de su mandato y, o que es aún peor, a tiro de un juicio político.