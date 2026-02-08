Sismo en Luisiana: Trump derrotado en distrito conservador, perdió 37 puntos con respecto a 2024

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2020628635976335549&partner=&hide_thread=false Trump PERDIÓ en un distrito que es bastión republicano. Se empieza a caer el anaranjado.



Un fenómeno que se empieza a repetir a lo largo de todo EEUU.



En Luisiana la demócrata Chasity Martínez ARRASÓ con el 62% de los votos.



CBS News reporta un giro histórico de 37 puntos. pic.twitter.com/a1y9b1Ffoa — PAMPA (@Pampa139) February 8, 2026

La operación de la policía antiinmigrantes que asesinó dos personas en Minneápolis, la suba de los precios en productos básicos como consecuencia de la aplicación de aranceles y una política exterior difícil de entender están generando una tormenta perfecta contra el ocupante de la Casa Blanca. La operación de la policía antiinmigrantes que asesinó dos personas en Minneápolis, la suba de los precios en productos básicos como consecuencia de la aplicación de aranceles y una política exterior difícil de entender están generando una tormenta perfecta contra el ocupante de la Casa Blanca.

Ahora, le quedan apenas 9 meses para torcer el presente malestar porque en noviembre tendrán lugar las parlamentarias de medio término y los republicanos de juegan la mayoría en el Senado ya que allí su ventaja de legisladores nacionales es muy estrecha: 49 a 48.

Un Trump sin mayoría quedaría como un “pato rengo” para la segunda mitad de su mandato y, o que es aún peor, a tiro de un juicio político.