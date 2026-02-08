USA: por miedo al ICE y migraciones cae turismo internacional y local en gobierno de Trump

image Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, no permite operativos de ICE

Los indocumentados ya no pueden volar tranquilos

A las situaciones dramáticas generadas por ICE en Minnesota, se suma la decisión gubernamental de no permitir el vuelo interno de unos 11 millones de residentes no legales.

Hasta ahora, podían abordar aviones con sus licencias de conducir ya que numerosos estados les otorgaban carnets para poder manejar automóviles. Pero, desde mayo de 2025, la documentación para los "drivers" derivó en un documento llamado "Real ID" que lleva en un extremo un holograma donde se puede ver una estrella.

Luego, quien viajare sin el Real ID debe pagar una multa de US$ 45 y queda expuesto a que al llegar a destino se encuentre el ICE esperándolo para iniciar un proceso de repatriación. Los aeropuertos ya informaron que tienen obligación de compartir datos con la fuerza anti migrantes.

image Menos turismo interno y aeropuertos semi vacíos en el primer año de gestión de Trump

Según informó The New York Times, se produce un cruce sistemático de información entre las aerosestaciones y el ICE. Les suministran listas con datos personales de los viajeros.

Esos registros se comparan con bases internas del organismo migratorio para identificar a todo tipo de personas. En alrededor del 75% de los casos en los que el sistema marcó nombres, se produjeron detenciones.

La política busca “aterrorizar y castigar” a las comunidades migrantes pero termina perjudicando al turismo y al comercio de manera muy grave.

image Muchos potenciales turistas extranjeros se resisten a la agresividad con la que son recibidos en USA

¿Cuántas personas deportó Trump en un año?

De acuerdo con datos oficiales del gobierno norteamericano, la administración nacional deportó a más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados desde el 20 de enero de 2025.

Existieron 605 mil deportaciones y cerca de 1,9 millones de autodeportaciones. El objetivo del actual ocupante de la Casa Blanca es llegar al final de su mandato con unos 10 millones de migrantes indocumentados devueltos a sus países.