urgente24
MUNDO USA > Servicio de Control de Inmigración y Aduanas > turismo

600.000 DEPORTADOS EN UN AÑO

USA: por miedo al ICE y migraciones cae turismo internacional y local en gobierno de Trump

El número de visitantes de otros países y pasajeros locales en vuelos domésticos bajó mucho en USA y está provocando quebrantos por US$ 90.000 millones anuales.

08 de febrero de 2026 - 19:23
USA: el ICE causa temor en los posibles visitantes&nbsp;

USA: el ICE causa temor en los posibles visitantes 

Tras los arrestos y asesinatos en vía pública cometidos por el ICE, la fuerza anti migrantes utilizada por Donald Trump, un número significativo de europeos, latinoamericanos y asiáticos han cancelado sus viajes a la Unión.

Las imágenes sobre arbitrariedad, agresividad y violencia contra ciudadanos comunes encendió todas las alarmas luego de lo sucedido en Minneapolis, donde el ICE ultimó a dos estadounidenses, ambos de 37 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2015143967948484948&partner=&hide_thread=false

La fuerte retracción, debido a la hostilidad de las fuerzas represivas, se da 4 meses antes de que Estados Unidos sea el anfitrión en el mundial de fútbol con mayor cantidad de selecciones nacionales: un total de 48.

Seguir leyendo

La agencia Goldman Sachs estimó que el impacto económico de la reducción en el turismo y los boicots podría alcanzar el 0.3% del Producto Bruto Interno lo que equivale a aproximadamente US$ 90 mil millones. Los turistas internacionales gastaron un récord de US$ 254 mil millones en Estados Unidos en 2024, antes de la llegada de los republicanos a Washington. La agencia Goldman Sachs estimó que el impacto económico de la reducción en el turismo y los boicots podría alcanzar el 0.3% del Producto Bruto Interno lo que equivale a aproximadamente US$ 90 mil millones. Los turistas internacionales gastaron un récord de US$ 254 mil millones en Estados Unidos en 2024, antes de la llegada de los republicanos a Washington.

La ciudad más visitada del mundo, Nueva York (más de 70 millones de turistas anuales) sintió el cimbronazo y por eso el flamante alcalde Zohran Mamdani tuvo que garantizar que en la Gran Manzana no se harán procedimientos contra los migrantes durante su mandato.

image
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, no permite operativos de ICE

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, no permite operativos de ICE

Los indocumentados ya no pueden volar tranquilos

A las situaciones dramáticas generadas por ICE en Minnesota, se suma la decisión gubernamental de no permitir el vuelo interno de unos 11 millones de residentes no legales.

Hasta ahora, podían abordar aviones con sus licencias de conducir ya que numerosos estados les otorgaban carnets para poder manejar automóviles. Pero, desde mayo de 2025, la documentación para los “drivers” derivó en un documento llamado “Real ID” que lleva en un extremo un holograma donde se puede ver una estrella. Hasta ahora, podían abordar aviones con sus licencias de conducir ya que numerosos estados les otorgaban carnets para poder manejar automóviles. Pero, desde mayo de 2025, la documentación para los “drivers” derivó en un documento llamado “Real ID” que lleva en un extremo un holograma donde se puede ver una estrella.

Luego, quien viajare sin el Real ID debe pagar una multa de US$ 45 y queda expuesto a que al llegar a destino se encuentre el ICE esperándolo para iniciar un proceso de repatriación. Los aeropuertos ya informaron que tienen obligación de compartir datos con la fuerza anti migrantes.

image
Menos turismo interno y aeropuertos semi vac&iacute;os en el primer a&ntilde;o de gesti&oacute;n de Trump

Menos turismo interno y aeropuertos semi vacíos en el primer año de gestión de Trump

Según informó The New York Times, se produce un cruce sistemático de información entre las aerosestaciones y el ICE. Les suministran listas con datos personales de los viajeros.

Esos registros se comparan con bases internas del organismo migratorio para identificar a todo tipo de personas. En alrededor del 75% de los casos en los que el sistema marcó nombres, se produjeron detenciones.

La política busca “aterrorizar y castigar” a las comunidades migrantes pero termina perjudicando al turismo y al comercio de manera muy grave.

image
Muchos potenciales turistas extranjeros se resisten a la agresividad con la que son recibidos en USA

Muchos potenciales turistas extranjeros se resisten a la agresividad con la que son recibidos en USA

¿Cuántas personas deportó Trump en un año?

De acuerdo con datos oficiales del gobierno norteamericano, la administración nacional deportó a más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados desde el 20 de enero de 2025.

Existieron 605 mil deportaciones y cerca de 1,9 millones de autodeportaciones. El objetivo del actual ocupante de la Casa Blanca es llegar al final de su mandato con unos 10 millones de migrantes indocumentados devueltos a sus países. Existieron 605 mil deportaciones y cerca de 1,9 millones de autodeportaciones. El objetivo del actual ocupante de la Casa Blanca es llegar al final de su mandato con unos 10 millones de migrantes indocumentados devueltos a sus países.

image

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES