Tras los arrestos y asesinatos en vía pública cometidos por el ICE, la fuerza anti migrantes utilizada por Donald Trump, un número significativo de europeos, latinoamericanos y asiáticos han cancelado sus viajes a la Unión.
600.000 DEPORTADOS EN UN AÑO
USA: por miedo al ICE y migraciones cae turismo internacional y local en gobierno de Trump
El número de visitantes de otros países y pasajeros locales en vuelos domésticos bajó mucho en USA y está provocando quebrantos por US$ 90.000 millones anuales.
Las imágenes sobre arbitrariedad, agresividad y violencia contra ciudadanos comunes encendió todas las alarmas luego de lo sucedido en Minneapolis, donde el ICE ultimó a dos estadounidenses, ambos de 37 años.
La fuerte retracción, debido a la hostilidad de las fuerzas represivas, se da 4 meses antes de que Estados Unidos sea el anfitrión en el mundial de fútbol con mayor cantidad de selecciones nacionales: un total de 48.
La ciudad más visitada del mundo, Nueva York (más de 70 millones de turistas anuales) sintió el cimbronazo y por eso el flamante alcalde Zohran Mamdani tuvo que garantizar que en la Gran Manzana no se harán procedimientos contra los migrantes durante su mandato.
Los indocumentados ya no pueden volar tranquilos
A las situaciones dramáticas generadas por ICE en Minnesota, se suma la decisión gubernamental de no permitir el vuelo interno de unos 11 millones de residentes no legales.
Luego, quien viajare sin el Real ID debe pagar una multa de US$ 45 y queda expuesto a que al llegar a destino se encuentre el ICE esperándolo para iniciar un proceso de repatriación. Los aeropuertos ya informaron que tienen obligación de compartir datos con la fuerza anti migrantes.
Según informó The New York Times, se produce un cruce sistemático de información entre las aerosestaciones y el ICE. Les suministran listas con datos personales de los viajeros.
Esos registros se comparan con bases internas del organismo migratorio para identificar a todo tipo de personas. En alrededor del 75% de los casos en los que el sistema marcó nombres, se produjeron detenciones.
La política busca “aterrorizar y castigar” a las comunidades migrantes pero termina perjudicando al turismo y al comercio de manera muy grave.
¿Cuántas personas deportó Trump en un año?
De acuerdo con datos oficiales del gobierno norteamericano, la administración nacional deportó a más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados desde el 20 de enero de 2025.