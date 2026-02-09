Boca Juniors casi parece River Plate: Otra derrota en el Apertura

Y los simpatizantes de Boca se encuentran furiosos con el defensor Juan Ignacio Baringa.

Vélez Sarfield

Los goles del equipo local fueron convertidos por Matías Pellegrini, y el de Boca Juniors lo hizo Iker Zufiaurre.

El encuentro comenzó con un desarrollo parejo. Boca Juniors intentó la posesión, mientras que Vélez apostó por salir rápido de contra y aprovechar los espacios.

Durante el 1er. tiempo, las situaciones de gol fueron escasas.

Boca Juniors tuvo mayor control del balón, pero sin profundidad.

Vélez respondió con algunas aproximaciones aisladas, aunque sin precisión en los metros finales.

Con pocas emociones, el marcador fue 0 a 0.

En el 2do. tiempo, el partido cambió de ritmo.

Vélez salió decidido a presionar más arriba y comenzó a incomodar a Boca Juniors.

La apertura del marcador llegó a los 63', cuando Matías Pellegrini apareció en el área tras una jugada colectiva y definió con precisión para poner el 1-0.

El equipo local aprovechó y volvió a golpear rápidamente. A los 66', Pellegrini capturó un rebote y su remate fue el 2-0, desatando la euforia en el Amalfitani.

Boca Juniors intentó reaccionar con cambios ofensivos y mayor presencia en campo rival. Adelantó líneas y empujó en busca del descuento, aunque se encontró con un Vélez ordenado y sólido en defensa.

En el cierre, cuando el partido ya entraba en tiempo de descuento, Boca logró descontar: Iker Zufiaurre apareció en el área y definió con certeza para establecer el 2-1, aunque no alcanzó para evitar la derrota.

velez boca Vélez Sarfield fue superior en el 2do. tiempo a Boca Juniors y ganó 2 a 1. FOTO: @velez / NA

