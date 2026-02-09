Vélez Sarsfield derrotó por 2 a 1 a Boca Juniors en el estadio José Amalfitani, en la Fecha 4 del Torneo Apertura. O sea que Boca perdió 2 de los 4 juegos disputados. No perdió de local por goleada como River Plate ante Tigre pero de 12 puntos posibles sólo obtuvo 6. En cambio Vélez, entrenado por los mellizos ex Boca, Barros Schelotto, logró 10.
2 A 1 EN LINIERS
Boca Juniors casi parece River Plate: Otra derrota en el Apertura
El alivio de Boca Juniors es que a River Plate también le va mal. Boca no perdió 4 a 1 pero fue su 2do. traspié y padece tan poco gol como su 'primo'.
Tanto Boca Juniors como River Plate tienen problemas enormes con la falta de goleadores. La pólvora está mojada en los 2 equipos de mayor volumen del fútbol argentino.
Ambos equipos buscan dominar el balón durante los partidos que juegan, y casi siempre lo consiguen. Pero, luego, ese control es intrascendente porque no genera peligro para el rival.
Claudio Úbeda rearmó el 11 de Boca por las lesiones de Exequiel Zeballos y Ander Herrera de jugar con 3 delanteros pasó a 4-4-2.
Pero Kevin Zenón por izquierda no se pareció al 'Chango'.
Y los simpatizantes de Boca se encuentran furiosos con el defensor Juan Ignacio Baringa.
Vélez Sarfield
Los goles del equipo local fueron convertidos por Matías Pellegrini, y el de Boca Juniors lo hizo Iker Zufiaurre.
El encuentro comenzó con un desarrollo parejo. Boca Juniors intentó la posesión, mientras que Vélez apostó por salir rápido de contra y aprovechar los espacios.
Durante el 1er. tiempo, las situaciones de gol fueron escasas.
Boca Juniors tuvo mayor control del balón, pero sin profundidad.
Vélez respondió con algunas aproximaciones aisladas, aunque sin precisión en los metros finales.
Con pocas emociones, el marcador fue 0 a 0.
En el 2do. tiempo, el partido cambió de ritmo.
Vélez salió decidido a presionar más arriba y comenzó a incomodar a Boca Juniors.
La apertura del marcador llegó a los 63', cuando Matías Pellegrini apareció en el área tras una jugada colectiva y definió con precisión para poner el 1-0.
El equipo local aprovechó y volvió a golpear rápidamente. A los 66', Pellegrini capturó un rebote y su remate fue el 2-0, desatando la euforia en el Amalfitani.
Boca Juniors intentó reaccionar con cambios ofensivos y mayor presencia en campo rival. Adelantó líneas y empujó en busca del descuento, aunque se encontró con un Vélez ordenado y sólido en defensa.
En el cierre, cuando el partido ya entraba en tiempo de descuento, Boca logró descontar: Iker Zufiaurre apareció en el área y definió con certeza para establecer el 2-1, aunque no alcanzó para evitar la derrota.
