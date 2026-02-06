Guillermo Barros Schelotto (Vélez) puede dejar expuesto a Juan Román Riquelme (Boca)

image

En definitiva, un entrenador con recorrido y experiencia que no llega a Boca por su vínculo con el presidente podría terminar enfrentando —y venciendo— a un equipo cuyo DT se formó originalmente como ayudante de campo. Partido importante para ambos lados.

Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

En lo que va del Torneo Apertura, Vélez Sarsfield se mostró como uno de los mejores equipos. Suma dos victorias y un empate, y es uno de los punteros de la Zona A junto a Lanús y Platense.

Por el lado de Boca Juniors, el equipo dirigido por Claudio Úbeda todavía no encontró un buen funcionamiento, aunque logró imponerse en La Bombonera ante Deportivo Riestra y Newell’s. En su única salida como visitante, cayó frente a Estudiantes de La Plata.

En cuanto a las posibles formaciones, este viernes 6 de febrero se confirmó que Jano Gordon sufrió una lesión importante en Vélez y será baja. Su lugar sería ocupado por Joaquín García.

El Xeneize, por su parte, contará con la vuelta de Miguel Merentiel, aunque no podrá disponer de Exequiel Zeballos ni de Ander Herrera, ambos lesionados.

Embed

Posibles formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gomez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda

Lo que hay que saber

Día : Domingo 8 de febrero.

: Domingo 8 de febrero. Hora : 22.15.

: 22.15. Estadio : José Amalfitani.

: José Amalfitani. TV : TNT Sports

: TNT Sports Árbitro: Nazareno Arasa

+ EN GOLAZO24

Estupor en Boca por lo último que se dio a conocer sobre Exequiel Zeballos

Se pudrió todo en ESPN: Diego Latorre mandó a estudiar a Chavo Fucks

Sacudón en Boca por el último adelanto de Diego Monroig: "Va a acelerar"

Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Kendry Páez