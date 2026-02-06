Guillermo Barros Schelotto (Vélez) puede dejar expuesto a Juan Román Riquelme (Boca)

Vélez Sarsfield y Boca Juniors se enfrentarán por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un partido que promete. Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador del Fortín, aparece como una figura que podría dejar expuesto al presidente del club de la Ribera, Juan Román Riquelme.
El equipo de Liniers tuvo un buen arranque en este 2026, mientras que el conjunto dirigido por Claudio Úbeda todavía no encontró su mejor versión futbolística, aunque logró imponerse en dos de los tres encuentros que disputó hasta el momento.
Cada vez que Boca Juniors se queda sin entrenador, uno de los nombres que inevitablemente aparece es el de Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, en el contexto de la actual gestión, su llegada parece poco probable debido a la nula relación que mantiene con el presidente Juan Román Riquelme.
En ese marco, el partido del próximo domingo 8 de febrero no será uno más para ninguna de las partes. Será la primera vez que Guillermo enfrente a Boca desde la final de la Copa Libertadores 2018, cuando todavía dirigía al Xeneize.
Riquelme, por su parte, tomó una decisión fuerte de cara al inicio de 2026: sostener a Claudio Úbeda como entrenador hasta la finalización de su contrato, prevista para junio de 2026. Una determinación que no estuvo exenta de críticas, sobre todo por algunas decisiones tomadas en partidos clave del semestre anterior, como el cambio de Exequiel Zeballos por Alan Velasco ante Racing, por el Torneo Clausura.
En definitiva, un entrenador con recorrido y experiencia que no llega a Boca por su vínculo con el presidente podría terminar enfrentando —y venciendo— a un equipo cuyo DT se formó originalmente como ayudante de campo. Partido importante para ambos lados.
En lo que va del Torneo Apertura, Vélez Sarsfield se mostró como uno de los mejores equipos. Suma dos victorias y un empate, y es uno de los punteros de la Zona A junto a Lanús y Platense.
Por el lado de Boca Juniors, el equipo dirigido por Claudio Úbeda todavía no encontró un buen funcionamiento, aunque logró imponerse en La Bombonera ante Deportivo Riestra y Newell’s. En su única salida como visitante, cayó frente a Estudiantes de La Plata.
En cuanto a las posibles formaciones, este viernes 6 de febrero se confirmó que Jano Gordon sufrió una lesión importante en Vélez y será baja. Su lugar sería ocupado por Joaquín García.
El Xeneize, por su parte, contará con la vuelta de Miguel Merentiel, aunque no podrá disponer de Exequiel Zeballos ni de Ander Herrera, ambos lesionados.
Posibles formaciones:
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gomez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda
Lo que hay que saber
- Día: Domingo 8 de febrero.
- Hora: 22.15.
- Estadio: José Amalfitani.
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
