El Banco Ciudad anunció en la mañana de este viernes (06/02) la agenda de subastas online para febrero y marzo de 2026 a través de la plataforma de remates online: https://subastas.bancociudad.com.ar/.
AGENDA FEBRERO/MARZO 2026
Vuelven las subastas del Banco Ciudad: Desde inmuebles y autos hasta celulares y computadoras
El Banco Ciudad anunció la agenda de subastas online para febrero y marzo de 2026 que van desde inmuebles, autos, celulares y computadoras.
La modalidad de subastas públicas del Banco Ciudad permite elegir los objetos de interés entre los catálogos de los distintos rubros (inmuebles, rodados, alhajas, objetos varios) y participar de manera online en los remates de forma ágil y segura desde una PC, teléfono celular o tablet.
El cronograma de subastas del Banco Ciudad
Los interesados deben inscribirse hasta 48hs hábiles anteriores a la subasta en https://subastas.bancociudad.com.ar/, y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta). Los detalles de cada subasta están disponibles con fotos y descripción de cada lote en la plataforma digital.
¿Cuáles son los pasos para participar de la subasta del Banco Ciudad?
1- Contar con un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión WIFI.
2- Registro como usuario en https://subastas.bancociudad.com.ar/, en “Iniciar sesión” (las credenciales son las mismas que Autogestión).
3- Ingreso a la Subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/
4- Leer Condiciones de Venta.
5- Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar (Monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).
6- Recepción del email de habilitación para poder ofertar.
Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar que las ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.
Más notas de Urgente24
Carlos Melconián: "yo prendería una luz amarilla con el precio de la carne vacuna a futuro"
De Exxon a Vista: Vaca Muerta copada por petroleras argentinas
Roberto Cachanosky: "la novela del INDEC me pareció patética"
La inflación de enero se habría ubicado entre 2,2% a 2,7%
REM: Se espera más inflación, menos actividad que antes y dólar a $1.750