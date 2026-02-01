A partir del primer día de la semana las térmicas iniciales de febrero no pararán de subir en Capital Federal y Gran Buenos Aires debido a un domo de calor: habrá una disminución de la temperatura recién el día sábado gracias a la llegada de precipitaciones.
SE TERMINÓ EL RESPIRO
Primera semana de febrero con valores extremos en AMBA: temperaturas máximas de 35 grados
Tras un breve alivio, el Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA, sentirá una nueva ola de calor que se extenderá durante toda la primera semana de febrero.
Lunes 2: 23 grados de mínima, 34 de máxima
Martes 3: 24 grados de mínima, 33 de máxima
Miércoles 4: 24 grados de mínima, 33 de máxima
Jueves 5: 25 grados de mínima, 35 de máxima
Viernes 6: 26 grados de mínima, 33 de máxima
Sábado 7: 24 grados de mínima, 27 de máxima.
El pluviómetro acumuló menos de 20 milímetros en el AMBA, muy lejos de los más de 130 que suelen caer en promedio durante el mes inicial del año.
Febrero en la costa bonaerense, un poco de alivio
Enero terminó con muy pocas lluvias y mucho calor: el viento Norte vuelve a imponerse y la primera semana de febrero trae calor extremo, con chances de tormentas hacia el final.
El color rojo tiñe los mapas térmicos con un respiro en el Partido de la Costa gracias a la penetración de aires marinos más templados.