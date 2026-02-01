Primera semana de febrero con valores extremos en AMBA: temperaturas máximas de 35 grados

Viernes 6: 26 grados de mínima, 33 de máxima

Sábado 7: 24 grados de mínima, 27 de máxima.

El pluviómetro acumuló menos de 20 milímetros en el AMBA, muy lejos de los más de 130 que suelen caer en promedio durante el mes inicial del año.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo del sistema y no ha generado alarmas de ningún tipo. De acuerdo con sus datos, el alivio llegaría recién para el fin de semana ya que se daría un abrupto descenso de las temperaturas máximas con caídas entre 7 y 8 grados.

image Febrero con mucho calor en AMBA y un respiro en la costa bonaerense

Febrero en la costa bonaerense, un poco de alivio

Enero terminó con muy pocas lluvias y mucho calor: el viento Norte vuelve a imponerse y la primera semana de febrero trae calor extremo, con chances de tormentas hacia el final.

El color rojo tiñe los mapas térmicos con un respiro en el Partido de la Costa gracias a la penetración de aires marinos más templados.

Durante los días sábado 7 y domingo 8 de febrero un frente frío avanzará sobre la franja central del país generando tormentas más generalizadas y de mayor intensidad. Además de las lluvias, este sistema trae un cambio de masa de aire que podría conformar un "oasis" después de varios días de calor y humedad elevada.