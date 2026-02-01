urgente24
Primera semana de febrero con valores extremos en AMBA: temperaturas máximas de 35 grados

Tras un breve alivio, el Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA, sentirá una nueva ola de calor que se extenderá durante toda la primera semana de febrero.

01 de febrero de 2026 - 19:03
Febrero llega con una nueva ola de calor

A partir del primer día de la semana las térmicas iniciales de febrero no pararán de subir en Capital Federal y Gran Buenos Aires debido a un domo de calor: habrá una disminución de la temperatura recién el día sábado gracias a la llegada de precipitaciones.

Lunes 2: 23 grados de mínima, 34 de máxima

Martes 3: 24 grados de mínima, 33 de máxima

Miércoles 4: 24 grados de mínima, 33 de máxima

Jueves 5: 25 grados de mínima, 35 de máxima

Viernes 6: 26 grados de mínima, 33 de máxima

Sábado 7: 24 grados de mínima, 27 de máxima.

El pluviómetro acumuló menos de 20 milímetros en el AMBA, muy lejos de los más de 130 que suelen caer en promedio durante el mes inicial del año.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo del sistema y no ha generado alarmas de ningún tipo. De acuerdo con sus datos, el alivio llegaría recién para el fin de semana ya que se daría un abrupto descenso de las temperaturas máximas con caídas entre 7 y 8 grados. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo del sistema y no ha generado alarmas de ningún tipo. De acuerdo con sus datos, el alivio llegaría recién para el fin de semana ya que se daría un abrupto descenso de las temperaturas máximas con caídas entre 7 y 8 grados.

Febrero con mucho calor en AMBA y un respiro en la costa bonaerense

Febrero en la costa bonaerense, un poco de alivio

Enero terminó con muy pocas lluvias y mucho calor: el viento Norte vuelve a imponerse y la primera semana de febrero trae calor extremo, con chances de tormentas hacia el final.

El color rojo tiñe los mapas térmicos con un respiro en el Partido de la Costa gracias a la penetración de aires marinos más templados.

Durante los días sábado 7 y domingo 8 de febrero un frente frío avanzará sobre la franja central del país generando tormentas más generalizadas y de mayor intensidad. Además de las lluvias, este sistema trae un cambio de masa de aire que podría conformar un “oasis” después de varios días de calor y humedad elevada. Durante los días sábado 7 y domingo 8 de febrero un frente frío avanzará sobre la franja central del país generando tormentas más generalizadas y de mayor intensidad. Además de las lluvias, este sistema trae un cambio de masa de aire que podría conformar un “oasis” después de varios días de calor y humedad elevada.

