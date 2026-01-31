Paro de trenes: La Fraternidad amenaza con una medida de fuerza para el 5 de febrero

El servicio ferroviario en Argentina entra en una semana de alta incertidumbre. El gremio La Fraternidad, que agrupa a los conductores de trenes, anunció que evalúa convocar a un paro de trenes de caracter general, para el próximo jueves 5 de febrero debido a la falta de un acuerdo de recomposición salarial con las empresas del sector.
El gremio La Fraternidad encabeza el reclamo por recomposición salarial para todos los escalafones de los trabajadores ferroviarios o habrá paro de trenes (5/2)
La tensión escaló este sábado tras conocerse los detalles de la última reunión paritaria. Según fuentes sindicales, el malestar se disparó luego de que las patronales ofrecieran una recomposición de "apenas el 1 por ciento" para los haberes de enero, una cifra que el gremio calificó como "inaceptable" ante la escalada inflacionaria.
“Lo decidimos ayer después de la respuesta de las empresas que nos ofrecieron el 2% para diciembre y el 1% para enero. Como nos pareció una dádiva y que nos vienen pisando las paritarias desde hace dos años decidimos hacer un paro de actividades a nivel nacional, por 24 horas, para el próximo 5 de febrero”, dijo a LA NACION el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano.
“Seguramente no va a haber repuesta, nos van a patear hasta el último momento”, se quejó Maturano. De acuerdo al gremialista, la decisión de avanzar con una medida de fuerza ya fue notificada a todos los sectores involucrados, tras no haber llegado a un acuerdo el viernes. “Les dijmos que ibámos a comunicar un paro para el día miércoles, después tuvimos una reunión en La Fraternidad y definimos hacerlo el jueves”, expresó ante idéntica fuente.
Lunes: El día clave para evitar el paro
A pesar de la advertencia, la medida de fuerza aún no ha sido ratificada formalmente. La realización efectiva del paro ferroviario "queda supeditada a las nuevas ofertas" que el sindicato espera recibir este lunes, cuando se retomen las negociaciones.
De no haber una mejora sustancial en la propuesta económica, se espera que el gremio liderado por Omar Maturano formalice la convocatoria a la huelga mediante un comunicado oficial ese mismo lunes.
La Fraternidad y el trasfondo del conflicto con el Gobierno
El reclamo salarial no es el único frente de batalla. El conflicto se desarrolla en un clima de fuerte confrontación entre los gremios del transporte y la gestión de Javier Milei. Maturano ya ha manifestado públicamente su rechazo a los capítulos de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional, lo que añade una carga política a la negociación paritaria.
Desde el sindicato de maquinistas reclaman una mejora salarial por encima de la inflación. “Nosotros estamos perdiendo en lo que va del año casi el 35% del salario”, advirtieron. Según las cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista actualmente es de $1.136.000 y del ayudante de conductor ronda los $893.000.
