Paro de trenes: La Fraternidad amenaza con una medida de fuerza para el 5 de febrero

De no haber una mejora sustancial en la propuesta económica, se espera que el gremio liderado por Omar Maturano formalice la convocatoria a la huelga mediante un comunicado oficial ese mismo lunes.

La Fraternidad y el trasfondo del conflicto con el Gobierno

El reclamo salarial no es el único frente de batalla. El conflicto se desarrolla en un clima de fuerte confrontación entre los gremios del transporte y la gestión de Javier Milei. Maturano ya ha manifestado públicamente su rechazo a los capítulos de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional, lo que añade una carga política a la negociación paritaria.

Desde el sindicato de maquinistas reclaman una mejora salarial por encima de la inflación. “Nosotros estamos perdiendo en lo que va del año casi el 35% del salario”, advirtieron. Según las cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista actualmente es de $1.136.000 y del ayudante de conductor ronda los $893.000.

Más noticias en Urgente24

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial

Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar