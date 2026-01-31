Qué es el "Tratado de Madrid"

El "Tratado de Madrid" que se asocia con el año 2048 es el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, conocido como Protocolo de Madrid. Firmado en Madrid en 1991 y vigente desde 1998, este protocolo refuerza el Tratado Antártico original (de 1959) al prohibir la explotación minera y priorizar la protección ambiental en la Antártida.

Revisión en 2048

A partir de 2048, cualquier Parte Consultiva podrá solicitar una revisión del Tratado Antártico completo y su sistema normativo, incluyendo el mismo protocolo, con aprobación por mayoría simple (al menos la cuarta parte de las Partes Consultivas de 1998).

Cuáles son las implicancias centrales

No "vence" automáticamente en 2048, pero inicia un período de posible modificación o retiro por países si no se alcanza el quorum requerido.

Su objetivo es mantener la Antártida como zona de paz y ciencia, extendiendo la "Pax Antarctica" más allá de los 30 años iniciales del tratado base.

Ocurre que el acuerdo prohíbe explícitamente cualquier actividad relacionada con la explotación de recursos minerales en la Antártida, salvo para fines de investigación científica. Las tierras raras son un objetivo de Donald Trump, para desarticular el poder militar chino.

Prohibiciones claves

Explotación mineral: Artículo 7 veta minería o extracción comercial de minerales.

Especies nativas: Anexo II impide matar, herir, capturar o molestar mamíferos, aves, plantas o invertebrados autóctonos de forma perjudicial.

Especies no nativas: Prohíbe introducir organismos vivos no autóctonos en tierra, hielo o aguas antárticas sin permiso.

Otras restricciones absolutas

Detonación de explosivos nucleares y eliminación de desechos nucleares.

Vertido de combustibles, aceites, aguas servidas o basura al mar desde buques.

Quema de residuos a cielo abierto, rellenar terrenos o desechar en agua dulce.

¿Cómo es el mecanismo de revisión?

El Artículo 25 permite iniciar el proceso en 2048, pero el Protocolo permanece vigente indefinidamente salvo acuerdo unánime para modificarlo o retirarlo.

No hay fecha fija de "entrada en vigor"; depende de una conferencia convocada con quorum suficiente (mayoría simple más cuarta parte de consultivas de 1998).

Qué pasaría en la práctica

Si no se alcanza el consenso, todo el sistema (incluidas prohibiciones mineras) continúa sin cambios.

Argentina, como Parte Consultiva, participa en estas decisiones para preservar la "Pax Antártica".

Las Partes Consultivas del Tratado Antártico son 29 países con derecho a voz y voto en las Reuniones Consultivas, al haber demostrado un interés sustancial mediante investigación científica o bases permanentes en la Antártida.

Lista actual de Partes Consultivas

Originales (12): Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, URSS (ahora Rusia).

Adherentes consultivos (17): Alemania, Brasil, Bulgaria, China, Corea del Sur, Ecuador, Finlandia, India, Italia, Países Bajos, Perú, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Ucrania, Uruguay.

Argentina es Parte Consultiva desde 1961 y participa activamente en decisiones clave, como las revisiones

Reclamos

Siete países mantienen reclamos territoriales sobre sectores de la Antártida, establecidos antes del Tratado Antártico de 1959, que los congeló sin reconocerlos ni disputarlos.

Lista de países con reclamos

Argentina (Sector Antártico Argentino, 25°O-74°O).

Australia (Territorio Antártico Australiano, 160°E-142°E).

Chile (Territorio Chileno Antártico, 53°W-90°W).

Francia (Tierras Adélie, 136°E-142°E).

Nueva Zelanda (Dependencia de Ross, 150°W-160°W).

Noruega (Tierra de la Reina Maud, 20°W-45°E; y Tierra de Enderby).

Reino Unido (Territorio Antártico Británico, 20°W-80°W).

Notables

Reclamos argentinos, británicos y chilenos se solapan en el extremo sur de Sudamérica, generando disputas históricas suspendidas por el Tratado.

Estados Unidos y Rusia, como Partes Consultivas originales del Tratado Antártico (desde 1959), juegan roles clave como potencias científicas y de veto en las decisiones del sistema antártico.

Rol de USA

Opera el mayor programa antártico (USAP) con bases como McMurdo y Amundsen-Scott (Polo Sur), financiando investigaciones en clima, astrobiología y logística.

(USAP) con bases como y (Polo Sur), financiando investigaciones en clima, astrobiología y logística. No reclama soberanía, pero se reserva el derecho futuro; influye en mantener la Antártida como zona de paz y ciencia, vetando cambios como minería.

Putin P.jpg El poder de Vladimir Putin ubica a Rusia entre China y Estados Unidos. Silencio británico, parapetados en el área estratégica de Malvinas.

Rol de Rusia

Mantiene estaciones como Vostok y Mirny , enfocadas en perforaciones de hielo profundo y estudios geofísicos; heredó la posición soviética.

y , enfocadas en perforaciones de hielo profundo y estudios geofísicos; Se reserva derechos soberanos potenciales y prioriza presencia estratégica, modernizando flotas para expediciones hasta 2030.

Ambos tienen veto en las 29 Partes Consultivas, bloqueando modificaciones al Tratado o Protocolo de Madrid; su cooperación fue sostener la "congelación" de reclamos territoriales.

Hasta ahora vemos por qué la administración Trump, busca ganar posesiones; junto con Groenlandia, tendría controlados los dos pasos en Norte y Sur.

Así las cosas, Estados Unidos, Rusia y China son Partes Consultivas del Tratado Antártico, pero EE.UU. y Rusia destacan por su rol histórico y de liderazgo científico, mientras que

China emerge como potencia expansiva en las últimas décadas.

En síntesis y tomando los puntos conceptuales más importantes, sepamos que USA lidera en financiamiento y cooperación, Rusia en capacidades polares heredadas, y China acelera su posicionamiento para post-2048.

Con todo esto tenemos más que sobradas razones para pensar, con tiempo, cuál será la posición argentina en un supuesto nuevo orden internacional.

Fin

