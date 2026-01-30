El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumió el viernes (30/01)como miembro del directorio de YPF en representación del Estado, según publica el medio Infobae. Al parecer el funcionario ingresará a la junta como, director titular clase A, con acción de oro, lugar que ocupaba Guillermo Francos, quien seguirá en lugar del saliente José Rolandi, y al igual que su antecesor renunció a sus honorarios en la firma y percibirá solo los haberes de funcionario público.
EN LUGAR DE GUILLERMO FRANCOS
Manuel Adorni asumió por el Estado en el directorio de YPF
El jefe de Gabinete asumió la representación del Estado en YPF. Renunció a los honorarios. Francos continuará como miembro del directorio.
Tras la firma que tuvo lugar en la mañana del viernes antes mencionado, Adorni tendrá derecho especial que otorga al Estado el poder de veto en determinadas decisiones estratégicas.
Junto a su designación, también tuvo lugar el desembarco del exlegislador del PRO Martín Maquieyra, en cumplimiento del acuerdo con el partido que lidera Mauricio Macri.
Siempre según el medio porteño, Manuel Adorni, no percibirá el sueldo que le corresponde como director titular de YPF, dado que renunció a percibirlo y solo cobrará su haber como integrante del Gabinete que es de $5.900.000, en bruto.
Si bien no se trata de un traspaso lineal, Adorni y Maquieyra ingresaron tras la baja de Rodríguez Chirillo y Rolandi y en calidad de Jefe de Gabinete adoptó la acción de oro que hasta entonces mantenía su antecesor en la administración. Una vez institucionalizados los traspasos, el exfuncionario pasará de ser director titular clase A a ser recatalogado a la clase D.
Tras la firma de las nuevas autoridades, la compañía hizo públicos los cambios a través de una comunicación oficial para la Argentina y la Bolsa de Nueva York.
