La Provincia de Buenos Aires anunció cambios de fondo en el impuesto automotor que rompen con la lógica de los últimos años. Más cuotas, un nuevo sistema de cálculo y una promesa fuerte desde el gobierno bonaerense, la mayoría de los dueños de vehículos no solo no pagará más, sino que abonará menos patente que en 2025.
SIN AUMENTOS
Patentes en Provincia: El giro inesperado que podría hacerte pagar mucho menos
Con este rediseño del impuesto automotor, la Provincia apuesta a descomprimir una de las cargas más cuestionadas por los contribuyentes.
La medida alcanza a más de dos millones de autos, camionetas, camiones y otros rodados radicados en territorio provincial, y ya empezó a despertar expectativa entre contribuyentes que el año pasado sufrieron aumentos abruptos y boletas difíciles de digerir.
Patentes en Provincia: ¿Qué cambia desde 2026 y por qué impacta en el bolsillo?
El primer cambio concreto es la forma de pago. A partir de 2026, la patente en Provincia se podrá abonar en hasta 10 cuotas mensuales, que comenzarán a liquidarse desde el 10 de marzo y se extenderán hasta diciembre. Hasta ahora, el impuesto se dividía en cinco cuotas iguales.
La opción de pago anual en un solo tramo seguirá vigente, pero la novedad está en la mayor flexibilidad para quienes prefieren distribuir el gasto a lo largo del año. Desde la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) aseguran que esta modificación apunta a aliviar la carga financiera sin aumentar el monto total.
Patentes Provincia Buenos Aires: ¿Es verdad que el 75% pagará menos?
Según los cálculos oficiales, tres de cada cuatro vehículos alcanzados por el impuesto automotor tendrán una reducción nominal respecto de lo que pagaron en 2025. Incluso, desde el organismo recaudador afirman que en algunos casos la baja puede llegar hasta el 50%, dependiendo del modelo, la marca y la categoría del auto.
“El valor anual de la patente será menor en la mayoría de los casos, más allá de que ahora se divida en más cuotas”, explicaron desde ARBA. Si se descuenta la inflación, el porcentaje de contribuyentes que pagará menos se elevaría al 90%, siempre según estimaciones del propio gobierno provincial.
Nuevo cálculo de patentes en Provincia: ¿Cómo se redefinen las alícuotas?
El corazón del cambio está en la Ley Impositiva aprobada por la Legislatura bonaerense a fines de 2025. La norma modifica el esquema de cálculo que se utiliza para definir cuánto paga cada vehículo.
Hasta ahora, el sistema se basaba en una tabla de 15 tramos, con alícuotas que iban del 3,64% al 5% del valor del auto, según la lista oficial de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). Desde 2026, ese esquema se simplifica, habrá solo cinco tramos, con alícuotas que arrancan en el 1% y llegan hasta un máximo del 4,5%.
El objetivo, explican en la Provincia, es evitar las distorsiones que se dieron en 2025, cuando la falta de una ley impositiva empujó a casi todos los autos a tributar en la categoría más alta.
Patentes en Provincia y el recuerdo de 2025: ¿Qué problema buscan corregir?
El año pasado fue especialmente conflictivo para los contribuyentes bonaerenses. Al no haberse aprobado una ley impositiva, se aplicaron las matrices del año anterior, lo que generó situaciones absurdas, como el hecho de que autos de gama media o baja llegaron a pagar cuotas bimestrales superiores a los 100.000 pesos.
Desde el entorno del titular de ARBA, Cristian Girard, reconocen que el esquema estaba “completamente desbalanceado”. Por eso, uno de los cambios clave de 2026 es la eliminación de la “cuota adicional” que habían pagado los vehículos considerados de alta gama.
Ejemplos reales de patentes en Provincia: ¿Cuánto se paga ahora?
Para despejar dudas, el organismo recaudador difundió ejemplos concretos. Un Fiat Cronos modelo 2021 pagó en 2025 un total de 377.000 pesos. En 2026, abonará 222.910 pesos, lo que representa una baja del 41%.
Otro caso llamativo es el de un Volkswagen Polo Track 2024. El año pasado pagó 905.623 pesos en cinco cuotas de 181.400. Este año, el monto total será de 409.861 pesos, dividido en 10 cuotas de 40.980. La reducción supera el 50%.
Incluso en segmentos más altos hay alivio. Un Jeep Compass 2025 pasó de pagar 2.522.000 pesos en 2025 a 1.728.000 en 2026. Un VW Taos 2024 bajó de 2.406.000 a 904.050 pesos.
Patentes en Provincia: Aquiénes no alcanza este beneficio
El nuevo esquema alcanza a los vehículos con menos de 10 años desde su patentamiento. Los rodados más antiguos están “municipalizados”, lo que significa que la patente la define cada municipio, monto, cuotas y forma de pago dependen de la intendencia donde esté radicado el auto.
En esos casos, los cambios provinciales no aplican de manera directa y habrá que esperar las decisiones de cada gobierno local.
