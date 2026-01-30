Manuel Adorni asumió por el Estado en el directorio de YPF

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumió el viernes (30/01)como miembro del directorio de YPF en representación del Estado, según publica el medio Infobae. Al parecer el funcionario ingresará a la junta como, director titular clase A, con acción de oro, lugar que ocupaba Guillermo Francos, quien seguirá en lugar del saliente José Rolandi, y al igual que su antecesor renunció a sus honorarios en la firma y percibirá solo los haberes de funcionario público.