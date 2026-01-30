La muerte de Narela Barreto mantiene en shock al país. La chica argentina, buscada desde el 23/01, apareció sin vida en Los Ángeles. En medio de la conmoción, un pastor evangélico difundió un angustiante audio que Barreto le habría enviado. Esta acción del pastor fue cuestionada duramente por la actriz Andrea Rincón.
"Traición": La furia de Andrea Rincón contra el pastor que difundió el audio de Narela Barreto
Andrea Rincón cuestionó al pastor evangélico por difundir el audio de Narela Barreto, la chica argentina muerta en Los Ángeles.
Andrea Rincón critica a pastor que difundió audio de Narela Barreto
Andrea Rincón quedó involuntariamente en medio de la tragedia que sacude al país: La muerte de Narela Barreto.
Rincón ha experimentado una profunda transformación personal y espiritual. En 2023 compartió a través de sus redes sociales imágenes de su bautismo en la iglesia Épica, de orientación evangélica.
Dicho testimonio religioso de la actriz habría motivado a Narela, la joven asesinada, a acercarse a una iglesia.
En ese sentido, Rincón aclaró que no conoció a Narela, al tiempo que criticó al pastor Emmanuel Picone por haber difundido un audio de la chica hallada muerta.
“Todo lo que uno habla con un pastor es confidencial. Es como hablar con un psicólogo. No se filtra”, recalcó la actriz en 'A la Barbarossa'. “Es una traición”.
Rincón insistió en que se trataba de un audio privado y que no debía ser compartido públicamente.
“El amor verdadero nunca deja de ser. Pero si yo el día de mañana me muero, y vos filtrás un audio, vuelvo a bajar para dejarte una zapatería en la cola. Te lo digo con amor, porque sabés que te quiero. No se hace”.
En medio de las críticas, Picone negó, en el mismo programa, haber revelado información íntima.
“Yo no compartí nada más que simplemente el hecho de saber que era una chica que tenía una necesidad de conectar con Dios”, explicó.
Rincón interrumpió y dijo: “Es un audio privado que mandó (Nerela) a vos. Eso no se hace”.
El audio que Narela Barreto le envió a un pastor evangélico
El audio al que hace referencia Rincón fue enviado por Narela al pastor a poco tiempo de emigrar a Estados Unidos. Fue dado a conocer por Radio La Red.
Esto es lo que se escucha en el audio:
“Hola, Ema, ¿cómo estás? Dios te bendiga, buenas tardes. Te mando este audio para agradecerte a vos, a tu esposa y a la gente de tu iglesia, porque desde el día en que fui… Bueno, yo hace ya más de un año y pico que me fui de Argentina, por eso es que no volví a ir a su iglesia, pero desde que fui conocí a Dios. Me aferré mucho más a él que antes.
Me acuerdo que vos me pasaste la aplicación de la Biblia en el celu y todavía la sigo teniendo; y todos los días, aunque no fui más a la iglesia, me llega la notificación todas las mañanas, todo el tiempo.
La verdad, me sirvió un montó conocer mucho más a Dios de esta forma y también me ayudó mucho estando acá, sola, con muchas cosas y asuntos. Tuve la pérdida de mi hermana en Argentina, no la pude despedir. Gracias por pasarme la aplicación y por enseñarme mucho más lo que es Dios.
Me acuerdo cuando me dijiste: ‘Cuando lo conozcas (a Dios), es así’. A veces siempre van a estar esos demonios que quieren apagarnos, pero Dios es más grande y hay que ser fuerte. Te quiero dar las gracias porque llevo acá sola bastante tiempo, pero sigo porque, claro, no estoy sola, estoy con él, estoy con Dios.
Yo nunca más les hablé ni nada, pero quería darles las gracias. Muchas gracias, espero que estén bien y, cuando pueda salir del país, voy a ir”.
