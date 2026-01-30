Pepsi humilla a Coca-Cola en el Super Bowl y revive la guerra eterna

El símbolo que Pepsi eligió importa mucho en el Super Bowl

Los osos polares no son un recurso inocente. Desde 1922, y especialmente desde su relanzamiento en 1993, son uno de los activos publicitarios más reconocibles de Coca-Cola. Pepsi lo sabe y decide apropiarse del símbolo sin mencionarlo, usando la nostalgia como carnada y la ironía como arma.

Dirigido por Taika Waititi, que además interpreta al terapeuta del oso, el spot combina absurdo, música icónica y referencias culturales. La canción “I Want to Break Free”, de Queen, refuerza la idea de liberarse de una identidad impuesta, en este caso, la fidelidad automática a Coca-Cola.

La escena final, con los osos captados por una pantalla gigante en un concierto de Coldplay, remite a escándalos virales recientes y suma un componente de cultura pop que potencia el impacto en redes sociales, donde Pepsi apuesta fuerte con SEO social y circulación orgánica.

Super Bowl sin Coca-Cola: ¿Por qué Pepsi aprovecha el vacío?

Coca-Cola no participa del Super Bowl desde 2020 y confirmó que tampoco lo hará este año. Su estrategia está puesta en el Mundial de Fútbol, dejando el terreno libre para que Pepsi se adueñe del relato en uno de los eventos más vistos del planeta.

No es la primera vez que pasa. En 2012, Coca-Cola usó osos polares que reaccionaban en tiempo real al partido. Ese mismo año, Pepsi contraatacó con un anuncio donde un repartidor de Coca-Cola elegía Pepsi a escondidas. La diferencia ahora es que Coca-Cola no responde, y el silencio, en publicidad, también comunica.

pepsi vs coca cola en el super bowl 2

Pepsi Challenge en : Qué dicen los números reales

Detrás del humor hay datos duros. Las colas sin azúcar son uno de los pocos segmentos que crecen dentro de una categoría madura. Según Beverage Digest, hasta el tercer trimestre de 2025 Coca-Cola Zero Sugar mantiene mayor participación de mercado que Pepsi Zero Sugar, con un 4,6% contra 1,4%. Sin embargo, Pepsi crece mucho más rápido.

Pepsi Zero Sugar aumentó su volumen un 18,1%, frente al 4,8% de Coca-Cola Zero Sugar. Datos de Circana citados por la marca indican que Pepsi Zero Sugar crecerá más de un 30% en 2026, casi el doble que el total de gaseosas sin azúcar y casi el triple que su rival directo.

El Pepsi Challenge recolectó más de un millón de muestras en 34 mercados. Según la empresa, Pepsi Zero Sugar fue elegida como favorita en el 66% de las pruebas.

Reyna define el corazón del anuncio como una verdad humana, muchas personas creen que prefieren algo distinto a lo que realmente eligen. Esa tensión entre percepción y experiencia, conocida como la “Paradoja de Pepsi”, es el eje conceptual de la campaña.

Pepsi no busca destronar a Coca-Cola de un día para el otro. Busca incomodarla, erosionar su dominio simbólico y plantar una duda en la cabeza del consumidor.

