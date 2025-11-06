Coca-Cola protagoniza un nuevo escándalo. Estrenó su comercial para la Navidad 2025 y confirmó lo peor: todo está hecho con inteligencia artificial. Ningún director, ningún equipo de filmación, ningún artista visual participó en la producción del spot que millones verán en pantalla.
¿REPUDIABLE O NUEVO?
Coca-Cola reemplazó a creativos humanos por IA en su comercial navideño y se ahorró millones
Coca-Cola volvió a usar inteligencia artificial para su icónica campaña de Navidad y desató la furia de la industria creativa.
La industria creativa, en jaque por Coca-Cola
El anuncio recrea la famosa caravana de camiones iluminados de 1995, pero esta vez Coca-Cola contrató al estudio Secret Level para que robots generaran cada imagen. Los animales del comercial —osos polares, pingüinos, mapaches— salieron de algoritmos entrenados con "miles de imágenes anteriores", según admitieron.
La decisión es un golpe directo a miles de profesionales. Mientras publicistas, camarógrafos, animadores y técnicos enfrentan despidos masivos por el avance de la IA, Coca-Cola celebra el ahorro millonario. Un comercial tradicional de esta magnitud puede costar entre US$500.000 y varios millones. Con IA, el costo se reduce a apenas US$3.185 a US$16.000.
The Hollywood Reporter reveló que la empresa podría recortar "al menos algunos dólares" de su presupuesto publicitario de US$5.000 millones. ¿Algunos dólares? La realidad es que Coca-Cola eliminó empleos reales para maximizar ganancias.
El rechazo no es nuevo
Ya en 2024, la multinacional intentó lo mismo y el público repudió el anuncio navideño generado por IA. Pero a Coca-Cola no le importó. Este año volvió con tres versiones artificiales del comercial, incluida una para América Latina producida por el estudio Silverside.
Jason Zada, de Secret Level, defendió su trabajo: "El mejor cumplido es cuando la gente no nota que el video está hecho con inteligencia artificial".
El problema es que sí se nota. Y lo que más se nota es la falta de humanidad en una campaña que habla de espíritu navideño.
