Coca-Cola reemplazó a creativos humanos por IA en su comercial navideño y se ahorró millones

El rechazo no es nuevo

Ya en 2024, la multinacional intentó lo mismo y el público repudió el anuncio navideño generado por IA. Pero a Coca-Cola no le importó. Este año volvió con tres versiones artificiales del comercial, incluida una para América Latina producida por el estudio Silverside.

image

Jason Zada, de Secret Level, defendió su trabajo: "El mejor cumplido es cuando la gente no nota que el video está hecho con inteligencia artificial".

El problema es que sí se nota. Y lo que más se nota es la falta de humanidad en una campaña que habla de espíritu navideño.

