Una miniserie acaba de aterrizar en Disney+ con un recibimiento crítico que la condena antes de empezar y todos hablan de ella por razones más curiosas que elogios. Entre su elenco figuran Kim Kardashian y Glenn Close, y aunque muchos la cuestionan duramente, parece imposible dejar de mirar lo que está pasando en pantalla.
"LA PEOR DE LA HISTORIA"
La miniserie de Kim Kardashian y Glenn Close con 0% que aún así todos miran
Una nueva miniserie llegó a Disney+ con 0% de aprobación en las críticas y se convierte en éxito de streaming. ¿Qué está pasando que todos hablan de ella?
Cómo una miniserie destrozada por la crítica conquistó la audiencia
"Todo Vale" ("All’s Fair" en inglés), es la última creación de Ryan Murphy, el mismo de American Horror Story y Glee, llegó con un elenco repleto de actrices muy conocidas y personajes mediáticos: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Glenn Close y Sarah Paulson, entre otros.
La premisa suena potente: un estudio jurídico manejado por mujeres y especializado en divorcios, con casos escandalosos y clientas dispuestas a todo. Pero la recepción crítica fue brutal: 0% en Rotten Tomatoes, una marca casi inédita.
Aun así, y pese a ser tildada por un crítico del Times como "el peor drama televisivo de la historia", la serie encontró un público que la catapultó al top 1 en 27 países, según datos de FlixPatrol, incluyendo Australia, Francia y Polonia (en Argentina ocupa el puesto 2). En Disney+ y Hulu, la serie lideró la audiencia desde el primer día, con 3 episodios disponibles desde el 4 de noviembre y un total de 10 episodios programados hasta diciembre.
Esta contradicción entre lo que piensan la crítica y audiencia recuerda a otros éxitos de Murphy, como Monstruo: La historia de Ed Gein, que a pesar de los bajos puntajes mantuvo su lugar en el top del streaming.
El éxito momentáneo muestra que, muchas veces, el público consume por morbo, por curiosidad o por la fascinación que genera un elenco tan mediático con un concepto llamativo, por más que sea criticada la ejecución. Ahora, surge una pregunta: ¿realmente disfrutan la serie o simplemente no pueden dejar de mirar el desastre que propone?
Por qué los expertos no pueden con esta serie de Disney+
El primer gran golpe lo recibió Kim Kardashian: la mayoría de los críticos coinciden en que su actuación es "rígida y sin notas auténticas" (The Hollywood Reporter), por lo que tenerla de protagonista distrae más de lo que aporta. El guion tampoco ayuda: algunas líneas muestran un trabajo mecánico y poco inspirado, como "Mi vuelo fue turbulento y mi humor también" como cita USA Today, incapaz de sostener siquiera la mínima tensión dramática que requiere una serie legal.
Otra debilidad son las historias: Variety apunta que cada caso se reduce a la misma fórmula de "mujer herida vs. hombre rico", con lo que el espectador rápidamente pierde interés y no encuentra algo que lo sorprenda o emocione.
Los personajes, por su parte, tampoco generan empatía; ni siquiera actrices de la talla de Watts o Glenn Close logran que el público se involucre, y Vulture resume la sensación general de esta manera: "Nuestra tríada de abogadas es increíblemente exitosa, pero no sentimos nada por ellas".
A esto se le suma lo confuso del tono: Murphy no logra definir si la serie es seria, exagerada o aspiracional, y eso deja desorientado al espectador. Como señaló The Guardian: "los actores responden a nueve ideas diferentes sobre qué es la serie y los argumentos son desastrosos".
A pesar de estos desastres, la serie mantiene un núcleo de público que la disfruta, mientras otros no soportan su falta de sustancia, un fenómeno curioso donde lo que para la crítica es un fracaso, para el público es un éxito en streaming. Hasta que la serie llegue a su fin en diciembre, la discusión sobre "Todo Vale" no va a terminar pronto.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 3 capítulos ideal llegar al final del día
Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto
Sistema colapsado: En Tucumán se avecina un paro de transporte
Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir
Negociación abierta: Provincias esperan soluciones de Casa Rosada antes del 10D