La miniserie de Kim Kardashian y Glenn Close con 0% que aún así todos miran

El éxito momentáneo muestra que, muchas veces, el público consume por morbo, por curiosidad o por la fascinación que genera un elenco tan mediático con un concepto llamativo, por más que sea criticada la ejecución. Ahora, surge una pregunta: ¿realmente disfrutan la serie o simplemente no pueden dejar de mirar el desastre que propone?

Por qué los expertos no pueden con esta serie de Disney+

El primer gran golpe lo recibió Kim Kardashian: la mayoría de los críticos coinciden en que su actuación es "rígida y sin notas auténticas" (The Hollywood Reporter), por lo que tenerla de protagonista distrae más de lo que aporta. El guion tampoco ayuda: algunas líneas muestran un trabajo mecánico y poco inspirado, como "Mi vuelo fue turbulento y mi humor también" como cita USA Today, incapaz de sostener siquiera la mínima tensión dramática que requiere una serie legal.

image La serie sufre por varios factores: la actuación rígida de Kim Kardashian, el guion mal escrito y personajes poco atractivos, con historias repetitivas y un tono confuso.

Otra debilidad son las historias: Variety apunta que cada caso se reduce a la misma fórmula de "mujer herida vs. hombre rico", con lo que el espectador rápidamente pierde interés y no encuentra algo que lo sorprenda o emocione.

Los personajes, por su parte, tampoco generan empatía; ni siquiera actrices de la talla de Watts o Glenn Close logran que el público se involucre, y Vulture resume la sensación general de esta manera: "Nuestra tríada de abogadas es increíblemente exitosa, pero no sentimos nada por ellas".

A esto se le suma lo confuso del tono: Murphy no logra definir si la serie es seria, exagerada o aspiracional, y eso deja desorientado al espectador. Como señaló The Guardian: "los actores responden a nueve ideas diferentes sobre qué es la serie y los argumentos son desastrosos".

A pesar de estos desastres, la serie mantiene un núcleo de público que la disfruta, mientras otros no soportan su falta de sustancia, un fenómeno curioso donde lo que para la crítica es un fracaso, para el público es un éxito en streaming. Hasta que la serie llegue a su fin en diciembre, la discusión sobre "Todo Vale" no va a terminar pronto.

