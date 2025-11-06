La nueva miniserie que adapta una polémica novela argentina y ya es furor

Ni siquiera la crítica tuvo reproches con esta adaptación. MicropsiaCine.com la definió como "un producto formalmente cuidado y bien narrado que transforma la historia en una mezcla de drama adolescente con thriller sobrenatural". En tanto, desde EscribiendoCine destacaron que "más que una historia sobrenatural, propone una mirada política sobre la violencia de género y la desaparición, donde lo fantástico se convierte en vehículo de verdad".

image La serie fue aclamada por mezclar realismo mágico, violencia social y drama adolescente.

Burman, que viene de producciones como El abrazo partido, dice que "fue uno de los materiales más arriesgados con los que trabajé en mi vida", y no exagera. Cometierra tiene algo que pocas ficciones logran: te pone incómodo, pero no podés dejar de mirar. La serie no romantiza la miseria, ni convierte el dolor en espectáculo. Lo que hace es mostrarlo como parte de nuestra identidad latinoamericana.

Censura, barro y política: Cómo esta novela terminó en polémica

Antes de que Amazon la transformara en serie, Cometierra ya había sido tema de debate nacional. En 2024, el libro se convirtió en polémica política y se armó tal escándalo que terminó con denuncias judiciales, tuits incendiarios y una insólita campaña de censura.

Y es que la novela, que formaba parte del programa "Identidades Bonaerenses" (con el que el gobierno de Axel Kicillof distribuyó libros en escuelas públicas de la provincia) describía algunas escenas de índole sexual de manera muy explícita. "Podía apretarla con los labios mientras la pija jugaba en mi boca" y "Sin apartar su boca de mi pecho, bajó una de las manos hasta mi concha" son algunas de las citas.

image

La novela, traducida a 15 idiomas y elogiada por The New York Times, fue acusada por varios sectores libertarios de "promover la sexualización de los chicos". La vicepresidenta Victoria Villarruel escribió en X: "¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos! ¡Con los chicos NO!". Y Javier Milei amplificó el ataque compartiendo mensajes contra el programa.

Embed Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que @Kicillofok les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡¡Con los… pic.twitter.com/PrIeLAJnGZ — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 7, 2024

El episodio terminó en una denuncia penal contra el ministro Alberto Sileoni, impulsada por la Fundación Natalio Morelli, por supuesta "difusión de material pornográfico". Entre los libros señalados, además de Cometierra, estaban Las primas de Aurora Venturini y Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Ninguno fue retirado oficialmente, pero el mensaje quedó claro: la censura se actualiza, ya no prohíbe, pero te amenaza con hacerlo.

image El libro generó polémica en Argentina por su inclusión en escuelas, con denuncias y críticas políticas. La autora defendió su obra, que ahora vuelve como serie, manteniendo su fuerza y su relevancia social.

Reyes, sin vueltas, defendió su libro y lo resumió mejor que nadie: "Cometierra tiene vida propia. Me parece ridículo querer censurarla: la historia ya circula, el personaje se vive como real". Y tenía razón. Mientras todos se metían en el barro, su personaje cruzaba fronteras.

En plena guerra de hashtags, Kicillof subió una foto leyendo el libro y escribió: "Qué mejor que un domingo de lluvia para leer buena literatura argentina. Sin censura." Algo simple pero que expuso algo más potente: que en un país que discute libros como si fueran armas, leer sigue siendo un acto político.

Embed Qué mejor que un domingo de lluvia para leer buena literatura argentina. Sin censura. pic.twitter.com/RTmOqqYBdC — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 17, 2024

Hoy Cometierra vuelve desde la pantalla para cerrar el círculo. La tierra de la que hablaba Reyes ahora tiene cuerpo, imagen y sonido. En tiempos donde se grita "libertad" mientras se callan voces, esta historia (la de una chica que busca a los que no están) incomoda por recordar que la tierra guarda todo lo que quisimos esconder, y tarde o temprano, lo devuelve.

Embed

