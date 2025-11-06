Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denuncia "opereta judicial" y salpica a Cúneo Libarona

Acusación a Cúneo Libarona

Cristina Kirchner intentó argumentar su afirmación de que hay empresarios extorsionados con un ejemplo: contó que el ahora ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona cuando en 2018 fue abogado defensor de uno de los empresarios detenidos le habría recomendado que “si no salía en libertad en un breve lapso iba a mentir e iba involucrar a alguno”. “Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso”, completó Cristina.

“No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallo, pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses. Mientras tanto, de la mano de (Luis) Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones. Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay”, añadió la exmandataria.

Por último, Cristina cerró su posteo con un posdata: "Mientras tanto… De la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones. Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay".

El juicio

El juicio oral y público en la Causa Cuadernos comenzó este jueves (6/11) casi una hora más tarde de lo previsto con los 87 acusados, sus defensas, fiscalía y querella de la UIF conectados por Zoom y transmitido por Youtube.

El proceso lo preside el juez Enrique Méndez Signori junto a Fernando Canero y Germán Castelli y como cuarto juez sustituto Guillermo Costabel.

Oscar Centeno y un fragmento de sus famosas anotaciones perdidas El chofer Oscar Centeno y sus anotaciones en los famosos cuadernos.

La principal acusación contra Cristina, sus funcionarios y los empresarios imputados es por haber presuntamente integrado una asociación ilícita para recaudar sobornos de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado. Por eso, el otro presunto delito cometido es el de cohecho.

El inicio del juicio ocurre 7 años después de que se revelaran las anotaciones del chofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno en diversos cuadernos donde se daba cuenta del cobro a empresarios quien se convirtió en "imputado colaborador" (o "arrepentido").

