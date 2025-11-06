Al rescate: Maximiliano Pullaro tuvo que apagar el fuego de Gisela Scaglia

"Lo que hablé con ella, y lo que dijo anoche, es que va a tomar la responsabilidad que asumió con los santafesinos. Sí, va a asumir". "Lo que hablé con ella, y lo que dijo anoche, es que va a tomar la responsabilidad que asumió con los santafesinos. Sí, va a asumir".

Unidos quiere dar vuelta la página

Luego de la derrota electoral de Provincias Unidas (quedando en tercer lugar), este miércoles (05/11), en la Sede de la UCR, se llevó adelante un nuevo plenario de Unidos para Cambiar Santa Fe con amplia concurrencia de dirigentes de todos los partidos integrantes de la coalición. Pullaro y Scaglia dijeron presente.

El encuentro fue propicio para "evaluar los resultados de la última elección de diputados nacionales y el futuro del nuevo espacio de Provincias Unidas que tendrá una importante representación en ambas cámaras del Congreso Nacional".

En ese contexto se ponderó como muy positivo que "este nuevo espacio tenga dos representantes para defender 'los intereses de la provincia de Santa Fe, tal cual nos comprometimos".

Sin embargo, se coincidió en aportar "desde una mirada federal y productiva las herramientas necesarias para que al gobierno nacional y al país le vaya mejor".

Durante esta nueva reunión de trabajo y camaradería también se hizo un repaso de la marcha del gobierno provincial en donde se convalidó unánimemente "el camino iniciado hace casi dos años, con un compromiso de fortalecer y potenciar líneas de acción para mejorar las respuestas que esperan el conjunto de los santafesinos".

El plenario cerró con un fuerte respaldo a la gestión provincial y un compromiso renovado de Unidos para Cambiar Santa Fe de seguir trabajando juntos para fortalecer a la provincia y representar con firmeza sus intereses a nivel nacional.

