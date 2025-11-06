SANTA FE. Luego de la mala performance electoral, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, analiza si asumirá su banca en el Congreso o si permanecerá en su cargo actual en la provincia. A diez días de las elecciones legislativas, donde su espacio quedó en tercer lugar, la dirigente abrió el incógnito, pero Maximiliano Pullaro aclaró el panorama.
"VA A ASUMIR"
Al rescate: Maximiliano Pullaro tuvo que apagar el fuego de Gisela Scaglia
Tras la derrota electoral, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, dudó si asumir como diputada nacional pero Maximiliano Pullaro aclaró la decisión.
Gisela Scaglia encendió las alarmas
Este miércoles (05/11), Scaglia dialogó con el medio local El Litoral ante las versiones que circulan sobre su duda entre la vicegobernación y el Congreso, donde dejó la puerta abierta. "Lo estoy pensando", señaló. Posterior a ello, explicó que la definición depende de "analizar varias cosas en relación a dónde soy más útil y cuál es el lugar donde yo genero hoy el mayor aporte para la Provincia".
A pesar del tercer puesto, consideró "histórico" que una coalición de reciente creación como Provincias Unidas haya logrado acceder a dos bancas.
Sobre su futuro, reiteró que está analizando la conformación del próximo Congreso y las discusiones que se vienen. "Como en mi historia política he sido muy coherente, voy a hacer lo mejor que sea para Santa Fe", concluyó.
Maximiliano Pullaro despojó dudas
Sin embargo, un día después, el gobernador de Santa Fe rompió el silencio ante los medios de comunicación y confirmó que Scaglia finalmente asumirá su banca como diputada. "Va a tener un rol muy importante: el de defender a la provincia", aseguró el mandatario.
Unidos quiere dar vuelta la página
Luego de la derrota electoral de Provincias Unidas (quedando en tercer lugar), este miércoles (05/11), en la Sede de la UCR, se llevó adelante un nuevo plenario de Unidos para Cambiar Santa Fe con amplia concurrencia de dirigentes de todos los partidos integrantes de la coalición. Pullaro y Scaglia dijeron presente.
El encuentro fue propicio para "evaluar los resultados de la última elección de diputados nacionales y el futuro del nuevo espacio de Provincias Unidas que tendrá una importante representación en ambas cámaras del Congreso Nacional".
En ese contexto se ponderó como muy positivo que "este nuevo espacio tenga dos representantes para defender 'los intereses de la provincia de Santa Fe, tal cual nos comprometimos".
Sin embargo, se coincidió en aportar "desde una mirada federal y productiva las herramientas necesarias para que al gobierno nacional y al país le vaya mejor".
Durante esta nueva reunión de trabajo y camaradería también se hizo un repaso de la marcha del gobierno provincial en donde se convalidó unánimemente "el camino iniciado hace casi dos años, con un compromiso de fortalecer y potenciar líneas de acción para mejorar las respuestas que esperan el conjunto de los santafesinos".
El plenario cerró con un fuerte respaldo a la gestión provincial y un compromiso renovado de Unidos para Cambiar Santa Fe de seguir trabajando juntos para fortalecer a la provincia y representar con firmeza sus intereses a nivel nacional.
