Promociones insuperables con este banco: El combo explosivo que redefine tus vacaciones

¿Cómo funciona el nuevo préstamo para vacaciones que ofrecen los bancos?

El Banco Provincia presentó además una herramienta inédita: el préstamo “Tu préstamo acá: Especial Verano”, una línea de crédito diseñada exclusivamente para financiar gastos turísticos y recreativos.

Se trata de que el cliente negocia con el comercio un producto o servicio —por ejemplo, alquilar una carpa por 15 días— y el comercio le genera desde su terminal una oferta de financiamiento personalizada. Esa propuesta llega al usuario a través de Cuenta DNI o home banking, y tiene hasta el final del día para aceptarla. El monto se acredita al comercio al día siguiente.

Los detalles del préstamo:

Montos : hasta $2.000.000.

: hasta $2.000.000. Plazos : 3, 6, 9 o 12 meses.

: 3, 6, 9 o 12 meses. Tasa preferencial : desde 56%, exclusiva para quienes cobran su sueldo en el Banco Provincia.

: desde 56%, exclusiva para quienes cobran su sueldo en el Banco Provincia. Destinos: alojamiento, carpas, sombrillas, actividades recreativas y servicios de comercios adheridos.

Cuattromo, presidente de la entidad, explicó que esta herramienta surge del “trabajo permanente con los sectores productivos” y busca “llegar a cada rincón del territorio bonaerense con soluciones concretas”.

promocines vacaciones banco provincia

¿Qué promociones ofrece Cuenta DNI para las vacaciones?

La billetera digital de Banco Provincia, que ya es usada por millones de bonaerenses, vuelve a tomar un rol protagónico. Durante la temporada se reforzarán los descuentos habituales en supermercados, comercios de cercanía, ferias y eventos regionales, además de sumar beneficios especiales en las zonas turísticas.

Habrá también actividades y espectáculos gratuitos para la comunidad Cuenta DNI, una estrategia que en temporadas anteriores logró una alta participación y generó movimiento en los centros comerciales de veraneo.

Otro punto clave es el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá canjear vouchers del 20%, 30% y 40% de descuento, con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente. Podrán usarse en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI, serán acumulables con otras promociones y se podrán canjear del 1 al 10 de cada mes, utilizándose del 15 al 30.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal llegar al final del día

Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto

Sistema colapsado: En Tucumán se avecina un paro de transporte

Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir

La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba