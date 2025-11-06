En un intento por reactivar el consumo y apuntalar a uno de los rubros más golpeados por la crisis, la Provincia de Buenos Aires lanzó un paquete de medidas que pone en el centro a las promociones, los bancos, las tarjetas y, sobre todo, las próximas vacaciones de verano.
PROPUESTA GANADORA
Promociones insuperables con este banco: El combo explosivo que redefine tus vacaciones
Con promociones y financiamiento a la cabeza, la estrategia bonaerense busca empujar el consumo, mantener el empleo y sostener la actividad comercial.
El anuncio fue encabezado por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez. Frente a empresarios del sector y jefes comunales claves de la Costa Atlántica, presentaron una batería de beneficios que apunta a levantar el ánimo —y las ventas— durante la temporada 2026.
¿Qué promociones ofrecen los bancos y tarjetas para las vacaciones 2026?
Una de las principales novedades es la vuelta de las cuotas sin interés para rubros estratégicos del turismo, tales como hotelería, gastronomía, balnearios, automotor y entretenimiento. Banco Provincia desplegará desde diciembre hasta febrero una oferta que busca facilitar el acceso a servicios turísticos para miles de familias que hoy, ajustadas por la inflación y la caída del ingreso real, miran las vacaciones con calculadora en mano.
Entre los beneficios más relevantes se destacan:
- Hotelería y alojamientos: hasta 6 cuotas sin interés, tanto en compras presenciales como online o telefónicas.
- Automotor y gomerías: 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.
- Balnearios: también hasta 6 cuotas sin interés, clave para un verano donde cada gasto se evalúa al detalle.
- Espectáculos y entretenimiento: 25% de ahorro, tope de reintegro por transacción de $10.000 y hasta 4 cuotas sin interés para conciertos y obras teatrales.
- Promos de Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, librerías y otros rubros familiares, del 20 al 23 de diciembre y el 5 de enero.
Todo este combo se inscribe en lo que Augusto Costa describió como “instrumentos para incentivar una actividad de la que dependen miles de familias bonaerenses”. El ministro fue categórico. “El turismo está en una situación crítica. No hay política nacional que acompañe, y la Provincia es el destino más elegido por los argentinos”. Por eso, afirmó, era necesario “un refuerzo urgente para sostener la rueda”.
¿Cómo funciona el nuevo préstamo para vacaciones que ofrecen los bancos?
El Banco Provincia presentó además una herramienta inédita: el préstamo “Tu préstamo acá: Especial Verano”, una línea de crédito diseñada exclusivamente para financiar gastos turísticos y recreativos.
Se trata de que el cliente negocia con el comercio un producto o servicio —por ejemplo, alquilar una carpa por 15 días— y el comercio le genera desde su terminal una oferta de financiamiento personalizada. Esa propuesta llega al usuario a través de Cuenta DNI o home banking, y tiene hasta el final del día para aceptarla. El monto se acredita al comercio al día siguiente.
Los detalles del préstamo:
- Montos: hasta $2.000.000.
- Plazos: 3, 6, 9 o 12 meses.
- Tasa preferencial: desde 56%, exclusiva para quienes cobran su sueldo en el Banco Provincia.
- Destinos: alojamiento, carpas, sombrillas, actividades recreativas y servicios de comercios adheridos.
Cuattromo, presidente de la entidad, explicó que esta herramienta surge del “trabajo permanente con los sectores productivos” y busca “llegar a cada rincón del territorio bonaerense con soluciones concretas”.
¿Qué promociones ofrece Cuenta DNI para las vacaciones?
La billetera digital de Banco Provincia, que ya es usada por millones de bonaerenses, vuelve a tomar un rol protagónico. Durante la temporada se reforzarán los descuentos habituales en supermercados, comercios de cercanía, ferias y eventos regionales, además de sumar beneficios especiales en las zonas turísticas.
Habrá también actividades y espectáculos gratuitos para la comunidad Cuenta DNI, una estrategia que en temporadas anteriores logró una alta participación y generó movimiento en los centros comerciales de veraneo.
Otro punto clave es el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá canjear vouchers del 20%, 30% y 40% de descuento, con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente. Podrán usarse en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI, serán acumulables con otras promociones y se podrán canjear del 1 al 10 de cada mes, utilizándose del 15 al 30.
