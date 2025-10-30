Black Friday 2025: Las promociones más esperadas y las marcas que tiran la casa por la ventana

¿Qué tipo de promociones se esperan durante el Black Friday 2025?

Según las proyecciones del sector, las categorías más buscadas durante el Black Friday serán tecnología, moda, electrodomésticos y viajes. Las promociones más agresivas se concentrarán en productos de alta rotación, como celulares, notebooks, televisores y equipamiento gamer.

Las agencias de turismo online, por su parte, ofrecerán descuentos de hasta el 60% en vuelos, hoteles y paquetes internacionales, mientras que las tiendas de indumentaria lanzarán liquidaciones anticipadas de verano, con rebajas que podrían superar el 70%.

El consumo digital se disparará durante estas jornadas, y los expertos recomiendan comparar precios y revisar políticas de cambio y devolución antes de finalizar la compra, ya que algunos comercios suelen mantener los precios originales y aplicar descuentos nominales.

¿Cuál es el origen del Black Friday y por qué se volvió tan popular?

Aunque muchos lo asocian con una estrategia de marketing, el Black Friday tiene un origen curioso que se remonta a los años 50 en Filadelfia, Estados Unidos.

Según el diario Telegraph, el viernes posterior al Día de Acción de Gracias coincidía con un partido de fútbol americano entre el ejército y la marina, lo que provocó una avalancha de personas en las calles y comercios de la ciudad. Los policías locales, que debieron trabajar jornadas de hasta 12 horas por el caos, bautizaron aquel día como el “Viernes Negro”.

Con el tiempo, los comerciantes adoptaron ese nombre para describir el fenómeno de masivas ventas y multitudes en las tiendas, transformándolo en un hito comercial. Hoy, el Black Friday es una de las fechas más importantes para el consumo global, y su impacto se replica año a año en países como Argentina, México, España y Brasil.

