El Black Friday 2025 promete ser el tercer evento de descuentos más grandes del año. Con miles de marcas confirmadas, rebajas que alcanzarán hasta el 70% y un fin de semana repleto de promociones online, los consumidores ya preparan sus carritos virtuales para aprovechar la maratón de ofertas más esperada del comercio digital.
DESCUENTOS A LO GRANDE
Black Friday 2025: Las promociones más esperadas y las marcas que tiran la casa por la ventana
El Black Friday 2025 se perfila como una explosión de consumo online, con miles de personas listas para aprovechar las mejores promociones del año.
¿Cuándo es el Black Friday 2025 y cuánto dura la ola de promociones?
El Black Friday 2025 en Argentina se llevará a cabo desde el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1° de diciembre, una fecha que marca el inicio de la temporada navideña. Pero eso no es todo, el evento se extenderá con el Cyber Monday, que cerrará oficialmente la jornada de descuentos.
Este combo de cuatro días promete precios imbatibles en tecnología, moda, electrodomésticos, viajes, productos para el hogar y más. Durante ese fin de semana, las principales tiendas online reforzarán su logística y sus canales de atención al cliente para atender una demanda que, según estimaciones del sector, podría duplicar el tráfico habitual de compras online.
¿Qué marcas participan del Black Friday 2025 en Argentina?
El listado de empresas que se sumarán al Viernes Negro de promociones ya está confirmado e incluye desde gigantes del retail hasta aerolíneas y cadenas hoteleras. Algunas de las más destacadas son:
- Nike
- Puma
- Devré
- Macowens
- Carrefour
- Samsung
- Lenovo
- Whirlpool
- Foreo Sweden
- JetSmart
- Latam Airlines
- NH Hotels
- Marriott Bonvoy
- Universal Assistance
- Al Mundo
- Plataforma 10
- La Anónima Online
- Pupis
- Tiendamia
- Mamás Mateas
Cada una de estas marcas ofrecerá promociones exclusivas que incluirán envíos gratis, planes de financiación sin interés, y rebajas especiales en productos seleccionados. En algunos casos, las ofertas estarán disponibles únicamente para quienes compren desde las apps móviles o sean clientes registrados en los programas de fidelización.
¿Qué tipo de promociones se esperan durante el Black Friday 2025?
Según las proyecciones del sector, las categorías más buscadas durante el Black Friday serán tecnología, moda, electrodomésticos y viajes. Las promociones más agresivas se concentrarán en productos de alta rotación, como celulares, notebooks, televisores y equipamiento gamer.
Las agencias de turismo online, por su parte, ofrecerán descuentos de hasta el 60% en vuelos, hoteles y paquetes internacionales, mientras que las tiendas de indumentaria lanzarán liquidaciones anticipadas de verano, con rebajas que podrían superar el 70%.
El consumo digital se disparará durante estas jornadas, y los expertos recomiendan comparar precios y revisar políticas de cambio y devolución antes de finalizar la compra, ya que algunos comercios suelen mantener los precios originales y aplicar descuentos nominales.
¿Cuál es el origen del Black Friday y por qué se volvió tan popular?
Aunque muchos lo asocian con una estrategia de marketing, el Black Friday tiene un origen curioso que se remonta a los años 50 en Filadelfia, Estados Unidos.
Según el diario Telegraph, el viernes posterior al Día de Acción de Gracias coincidía con un partido de fútbol americano entre el ejército y la marina, lo que provocó una avalancha de personas en las calles y comercios de la ciudad. Los policías locales, que debieron trabajar jornadas de hasta 12 horas por el caos, bautizaron aquel día como el “Viernes Negro”.
Con el tiempo, los comerciantes adoptaron ese nombre para describir el fenómeno de masivas ventas y multitudes en las tiendas, transformándolo en un hito comercial. Hoy, el Black Friday es una de las fechas más importantes para el consumo global, y su impacto se replica año a año en países como Argentina, México, España y Brasil.
Más noticias en Urgente24
Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley
AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei
Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura
La NASA captó algo que no debería existir en el cometa 31/ATLAS
Cometa 31/Atlas, posible nave alienígena, según experto de Harvard