Los amantes de las compras en Supermercado Coto tienen un motivo extra para organizar sus compras. Desde ahora, todos los miércoles se puede obtener un 30% de reintegro pagando con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Macro a través de la app MODO.
HASTA $125 MIL POR MES
Supermercado Coto: Cómo ahorrar con el reintegro del 30% en compras
Con esta iniciativa, el supermercado Coto y el Banco Macro buscan premiar la fidelidad de sus clientes, incentivando el uso de MODO.
La promoción, que rige hasta el 28 de febrero de 2026, permite a los clientes ahorrar hasta $25.000 por tarjeta cada mes, lo que se traduce en un potencial ahorro acumulado de $125.000 si se aprovecha al máximo.
¿Cómo funciona el reintegro en Coto para maximizar el ahorro?
El beneficio aplica exclusivamente para compras presenciales en sucursales adheridas de Coto, y el reintegro se acredita automáticamente en la cuenta vinculada a MODO, con un plazo de hasta 30 días.
Para acceder, es fundamental:
- Realizar la compra un solo día miércoles.
- Pagar con tarjeta Visa o Mastercard Selecta Macro mediante MODO o la app del Banco Macro.
- Tener registro activo en la plataforma MODO, ya que solo clientes adheridos pueden recibir el reintegro.
-
El reintegro se calcula sobre el total de la compra, hasta un tope de $25.000 por tarjeta y por mes, y solo para consumo personal y familiar, excluyendo compras empresariales o de terceros.
Supermercado Coto: Qué productos no incluyen en la promoción de ahorro
Aunque el beneficio resulta tentador, no todos los productos entran en la promoción. Entre los excluidos se encuentran:
- Cortes de carne de novillo, ternera y menudencias; pollo entero o trozado.
- Electrodomésticos, neumáticos, rodados y productos de bodegas premium.
- Champañas y espumantes de marcas reconocidas como Chandon, Dom Perignon o Moët Chandon.
- Leches infantiles etapas 1 y 2, harinas, azúcar, aceites y gaseosas de marcas comerciales como Coca Cola, Fanta o Aquarius.
- Artículos incluidos en Precios Cuidados o convenios especiales.
Asimismo, no se acumula con otras promociones, ni aplica a pagos en cuotas, Mercado Pago, transferencias 3.0 o tarjetas extranjeras. Tampoco se extiende a autoservicio Coto Expresso, patios de comida, Coto Bar o estacionamientos.
Supermercado Coto: Planificar compras para ahorrar más
Para alcanzar el tope máximo de $25.000 de reintegro mensual, un cliente debe gastar aproximadamente $83.333 por mes, solo los miércoles. De mantenerse constante hasta la finalización de la promoción, el ahorro total podría alcanzar los $125.000.
El sistema permite controlar claramente los reintegros en la cuenta bancaria vinculada a MODO, lo que ayuda a planificar mejor los gastos y evitar sorpresas.
