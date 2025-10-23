urgente24
ZONA $ supermercado > Coto > compras

HASTA $125 MIL POR MES

Supermercado Coto: Cómo ahorrar con el reintegro del 30% en compras

Con esta iniciativa, el supermercado Coto y el Banco Macro buscan premiar la fidelidad de sus clientes, incentivando el uso de MODO.

23 de octubre de 2025 - 18:10
Supermercado Coto: Cómo ahorrar con el reintegro del 30% en compras

Los amantes de las compras en Supermercado Coto tienen un motivo extra para organizar sus compras. Desde ahora, todos los miércoles se puede obtener un 30% de reintegro pagando con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Macro a través de la app MODO.

La promoción, que rige hasta el 28 de febrero de 2026, permite a los clientes ahorrar hasta $25.000 por tarjeta cada mes, lo que se traduce en un potencial ahorro acumulado de $125.000 si se aprovecha al máximo.

¿Cómo funciona el reintegro en Coto para maximizar el ahorro?

El beneficio aplica exclusivamente para compras presenciales en sucursales adheridas de Coto, y el reintegro se acredita automáticamente en la cuenta vinculada a MODO, con un plazo de hasta 30 días.

Seguir leyendo

Para acceder, es fundamental:

  • Realizar la compra un solo día miércoles.
  • Pagar con tarjeta Visa o Mastercard Selecta Macro mediante MODO o la app del Banco Macro.
  • Tener registro activo en la plataforma MODO, ya que solo clientes adheridos pueden recibir el reintegro.
  • Supermercado Coto lanza una oferta imperdible con descuentos de hasta el 60%

El reintegro se calcula sobre el total de la compra, hasta un tope de $25.000 por tarjeta y por mes, y solo para consumo personal y familiar, excluyendo compras empresariales o de terceros.

Supermercado Coto: Qué productos no incluyen en la promoción de ahorro

Aunque el beneficio resulta tentador, no todos los productos entran en la promoción. Entre los excluidos se encuentran:

  • Cortes de carne de novillo, ternera y menudencias; pollo entero o trozado.
  • Electrodomésticos, neumáticos, rodados y productos de bodegas premium.
  • Champañas y espumantes de marcas reconocidas como Chandon, Dom Perignon o Moët Chandon.
  • Leches infantiles etapas 1 y 2, harinas, azúcar, aceites y gaseosas de marcas comerciales como Coca Cola, Fanta o Aquarius.
  • Artículos incluidos en Precios Cuidados o convenios especiales.

Asimismo, no se acumula con otras promociones, ni aplica a pagos en cuotas, Mercado Pago, transferencias 3.0 o tarjetas extranjeras. Tampoco se extiende a autoservicio Coto Expresso, patios de comida, Coto Bar o estacionamientos.

supermercado coto.jpg

Supermercado Coto: Planificar compras para ahorrar más

Para alcanzar el tope máximo de $25.000 de reintegro mensual, un cliente debe gastar aproximadamente $83.333 por mes, solo los miércoles. De mantenerse constante hasta la finalización de la promoción, el ahorro total podría alcanzar los $125.000.

El sistema permite controlar claramente los reintegros en la cuenta bancaria vinculada a MODO, lo que ayuda a planificar mejor los gastos y evitar sorpresas.

Con esta iniciativa, el supermercado Coto y el Banco Macro buscan premiar la fidelidad de sus clientes, incentivando el uso de MODO y generando un ahorro tangible que puede impactar directamente en la economía familiar.

Más noticias en Urgente24

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

La Pregunta: ¿Cuántos dólares más puede vender Scott Bessent por la Argentina?

Flamengo 1 - Racing 0: Cambeses fue figura, pero un gol en contra de Rojo lo quebró

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES