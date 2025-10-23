Supermercado Coto: Cómo ahorrar con el reintegro del 30% en compras

Supermercado Coto: Qué productos no incluyen en la promoción de ahorro

Aunque el beneficio resulta tentador, no todos los productos entran en la promoción. Entre los excluidos se encuentran:

Cortes de carne de novillo, ternera y menudencias; pollo entero o trozado.

Electrodomésticos, neumáticos, rodados y productos de bodegas premium.

Champañas y espumantes de marcas reconocidas como Chandon, Dom Perignon o Moët Chandon.

Leches infantiles etapas 1 y 2, harinas, azúcar, aceites y gaseosas de marcas comerciales como Coca Cola, Fanta o Aquarius.

Artículos incluidos en Precios Cuidados o convenios especiales.

Asimismo, no se acumula con otras promociones, ni aplica a pagos en cuotas, Mercado Pago, transferencias 3.0 o tarjetas extranjeras. Tampoco se extiende a autoservicio Coto Expresso, patios de comida, Coto Bar o estacionamientos.

supermercado coto.jpg

Supermercado Coto: Planificar compras para ahorrar más

Para alcanzar el tope máximo de $25.000 de reintegro mensual, un cliente debe gastar aproximadamente $83.333 por mes, solo los miércoles. De mantenerse constante hasta la finalización de la promoción, el ahorro total podría alcanzar los $125.000.

El sistema permite controlar claramente los reintegros en la cuenta bancaria vinculada a MODO, lo que ayuda a planificar mejor los gastos y evitar sorpresas.

Con esta iniciativa, el supermercado Coto y el Banco Macro buscan premiar la fidelidad de sus clientes, incentivando el uso de MODO y generando un ahorro tangible que puede impactar directamente en la economía familiar.

