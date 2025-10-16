Visa y Mastercard cambiaron la forma de pagar con tarjeta de crédito, ofreciendo una función mucho más rápida y sencilla. Pocos usuarios sabían de esta modalidad, con lo cual es toda una sorpresa para aquellos que tienen tarjetas de estas compañías.
¿LO SABÍAS?
Visa y Mastercard cambian todo: la nueva forma de pagar con tarjetas
Visa y Mastercard anunciaron un cambio que causó sorpresa entre los usuarios. Una nueva manera de pagar con tarjeta de crédito que ya es furor.
Hoy en día se busca acelerar los procesos de compra y que todo sea mucho más intuitivo. Por eso también las tarjetas de crédito poseen chip o sistema contact less. Tal es así que incorporaron una nueva forma de pagar que está causando furor en los usuarios.
Visa y Mastercard: la nueva forma de pagar con tarjeta
Este sistema se llama Click to Pay y está disponible para compras online. Se trata de una nueva modalidad para no tener que ingresar todos los datos de la tarjeta en reiteradas operaciones en distintas páginas web. Así vas a ganar tiempo y que todo sea mucho más orgánico.
Las compras online deben ser rápidas y también es un sistema que ayuda a concretar las ventas, ya que muchas veces cuando se deben poner varios datos los compradores terminan abandonando el sitio. Por esa razón tanto Visa como Mastercard implementaron Click to Pay.
Además de reducir el fraude y ayudar a que las compras online sean más sencillas, esta invención tiene como objetivo que haya un paso más a la hora de comprar online. Lo único que te va a solicitar el sitio, si cuenta con este formato, es tu número de celular o mail.
Lo primero que tenés que hacer es registrar una tarjeta de pago en Click to Pay, después buscar el icono de esta modalidad durante el proceso de compra y escribir tu correo cuando te lo pidan. Tras esto, vas a confirmar la identidad y elegir la tarjeta que quieras y tengas registrada.
------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
La decisión de Argentina con Shein y Temu que paralizó a todos
El outlet de Buenos Aires con precios muy bajos que todos visitan
El truco para "pagar menos" de tarjeta de crédito que todos están usando