"DONDE HAY UNA NECESIDAD, HAY UN NEGOCIO"

La ayuda de Luis Petri a Bahía Blanca tenía precio: $43 millones

El ministro de Defensa Luis Petri se había jactado de la ayuda en tiempo "récord" a Bahía Blanca en medio de inundaciones, pero tenía su precio...

16 de octubre de 2025 - 16:16
Luis Petri le cobró a Bahía Blanca la asistencia por las inundaciones.

Foto archivo: NA.

El 14 de marzo pasado, el ministro de Defensa Luis Petri se había jactado de la ayuda en "tiempo récord" a Bahía Blanca en medio de inundaciones, con el despliegue de dos puentes modulares para mejorar la conectividad. Ahora se conoció que ese gesto no fue desinteresado: le cobró al municipio $43 millones.

Así lo confirmó Gustavo Guillermo Trankels, secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca: "Tuvimos que acceder a pagar para no dejar incomunicada a Bahía".

El sitio 'Frente a Cano' publicó los decretos donde se ordena la contratación de los puentes “COMPAC BAILEY Doble-Simple, con rampas de longitud 36,5 m (TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTIMETROS), perteneciente a la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10”.

Las estructuras están instaladas sobre el cauce del Canal Maldonado, a la altura de Calle Malvinas y de la Calle Santa Cruz. En los decretos, publicados en el portal de Datos Abiertos de la Comuna, se lee además que se autorizó a abonar “la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($17.670.949,44)” por cada uno de los puentes.

La diputada Victoria Tolosa Paz salió en X a criticar al gobierno de Javier Milei, que "donde hay una necesidad, encuentra un negocio".

"Que el Gobierno de Milei cobre alquiler por los puentes de emergencia en Bahía Blanca, después de una inundación devastadora, es una muestra más de su crueldad y desprecio por el pueblo. Los puentes de emergencia no son un negocio, son infraestructura vital para asistir y salvar vidas. El Estado debe estar para ayudar, no para facturar el dolor de la gente", escribió, al compartir las declaraciones del funcionario bahiense.

