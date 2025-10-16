La ayuda de Luis Petri a Bahía Blanca tenía precio: $43 millones

"Que el Gobierno de Milei cobre alquiler por los puentes de emergencia en Bahía Blanca, después de una inundación devastadora, es una muestra más de su crueldad y desprecio por el pueblo. Los puentes de emergencia no son un negocio, son infraestructura vital para asistir y salvar vidas. El Estado debe estar para ayudar, no para facturar el dolor de la gente", escribió, al compartir las declaraciones del funcionario bahiense.

Que el gobierno de @JMilei cobre alquiler por los puentes de emergencia en Bahía Blanca, después de una inundación devastadora, es una muestra más de su crueldad y desprecio por el… https://t.co/y21nlplvze — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) October 16, 2025

