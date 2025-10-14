El aeropuerto de Argentina que anunció su fecha de cierre

Finalmente, se demolerá por completo la plataforma existente para dar lugar a un nuevo pavimento materializado en hormigón, ampliando la superficie del sector.

Estas obras refuerzan la seguridad operacional del aeropuerto, mejorando las condiciones y tiempos de operación en situaciones climáticas y de visibilidad adversas.

Aquellos que ya tengan vuelos programados en dichas fechas deberán estar atentos a las aerolíneas y sus indicaciones respecto de modificaciones para ver si serán reprogramados o se trasladarán a otro aeropuerto cercano.

