Un aeropuerto de Argentina permanecerá cerrado durante un determinado período por obras de renovación de la pista aérea. Se trata del Aeropuerto de Río Grande Gdor. Ramón Trejo Noel que por algunos meses dejará de funcionar. En qué fechas y qué pasará con los vuelos en este destino.
El aeropuerto de Argentina que anunció su fecha de cierre
Un importante aeropuerto de Argentina anunció su inminente cierre y cuándo volverá a reabrir. Qué sucederá con los vuelos.
Según informaron desde Aeropuertos 2000, el cierre se producirá en enero de 2026 para comenzar con los trabajos de infraestructura. Las mejoras se realizarán sobre la pista y el sistema de balizamiento.
El objetivo principal es incrementar la seguridad operacional y la eficiencia en la gestión. De acuerdo a la información brindada, la inversión total para estas reformas será de US$37 millones, en el marco del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura.
- Está previsto que los trabajos comiencen el 5 de enero de 2026, con fecha de finalización el 15 de abril del mismo año, por lo que el aeropuerto dejará de operar durante el período de obras.
Qué sucederá con los vuelos ante el cierre del aeropuerto
El proyecto contempla la rehabilitación integral de la Pista 08-26. Se reemplazarán 250 luminarias halógenas por tecnología LED de bajo consumo y larga vida útil, junto con la instalación de un sistema de energía ininterrumpida (UPS) que garantiza el funcionamiento continuo de los sistema de ayudas visuales.
Adicionalmente, se instalará un nuevo sistema de detección de hielo en la pista, que proporcionará información en tiempo real sobre las condiciones de la superficie, incluyendo la posible formación de hielo, escarcha o nieve.
Finalmente, se demolerá por completo la plataforma existente para dar lugar a un nuevo pavimento materializado en hormigón, ampliando la superficie del sector.
Estas obras refuerzan la seguridad operacional del aeropuerto, mejorando las condiciones y tiempos de operación en situaciones climáticas y de visibilidad adversas.
Aquellos que ya tengan vuelos programados en dichas fechas deberán estar atentos a las aerolíneas y sus indicaciones respecto de modificaciones para ver si serán reprogramados o se trasladarán a otro aeropuerto cercano.
