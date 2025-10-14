Tramo central Ruta 3 Nacional terminada con fondos provinciales (nunca antes)

Tenemos que ser plenamente conscientes de las consecuencias de esa desidia y de esa corrupción. Lamentablemente, las consecuencias fueron mucho más graves que sólo la parte económica. Esta ruta, que fue durante muchísimo tiempo el paradigma de la corrupción, es la única de la Argentina que se pagó literalmente cinco veces en los últimos 20 años y no se terminó Tenemos que ser plenamente conscientes de las consecuencias de esa desidia y de esa corrupción. Lamentablemente, las consecuencias fueron mucho más graves que sólo la parte económica. Esta ruta, que fue durante muchísimo tiempo el paradigma de la corrupción, es la única de la Argentina que se pagó literalmente cinco veces en los últimos 20 años y no se terminó

Con esta obra, Chubut se desendeuda del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias que permite a la provincia realizar obras nacionales y terminar aquellas inconclusas utilizando fondos propios. De esa manera, la provincia baja deuda con el fondo por arriba de los $260 mil millones, lo que dejará un saldo negativo de poco más de $30 mil millones.

image El gobernador Ignacio Torres habló en la inauguración del trato que está de fondo

Historia del tramo

La construcción de la obra comenzó durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2006 con ejecución a cargo de la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, pero fracasó por “precios excesivos”.

En un segundo intento, entre 2012 y 2015, el kirchnerismo pagó millones de pesos por sólo 40 kilómetros inaugurados. Poco después se detectaron defectos estructurales y la paralización de las tareas, con serias sospechas de desvío de fondos.

En 2018, la empresa que había ganado la licitación entró en quiebra en España, lo que impidió que avanzara la obra

“Muchos de los adjudicatarios abandonaron las obras y no les pasó nada por ser empresarios amigos del poder de turno. Otros terminaron presos por esta y otras tantas cuestiones, pero tenemos que recordar de dónde venimos para no perder nunca el foco de hacia dónde tenemos que ir”, afirmó el gobernador durante el acto de inauguración

