El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó el acto oficial de la habilitación de la traza central de la Autovía Trelew - Puerto Madryn sobre la Ruta Nacional 3, desde el lugar el funcionario algo no esperado hasta el momento
AUTOVIA TRELEW-MADRYN
Tramo central Ruta 3 Nacional terminada con fondos provinciales (nunca antes)
La obra uni+o Trelew - Puerto Madryn mediante la Ruta 3 (nacional). El tramo central se financió con recursos provinciales.
Los trabajos incluyeron la reparación y construcción de un tramo de 57 km. que incluyeron la duplicación de la calzada, separada por un cantero central, mediante la construcción de una segunda calzada nueva y la reconstrucción de la existente; banquinas externas e internas pavimentadas; intersecciones a emplazar en los accesos y vinculaciones previstas; retornos e iluminación de intersecciones; y otras obras complementarias.
Qué agregó Ignacio Torres
En ese sentido, agregó
Con esta obra, Chubut se desendeuda del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias que permite a la provincia realizar obras nacionales y terminar aquellas inconclusas utilizando fondos propios. De esa manera, la provincia baja deuda con el fondo por arriba de los $260 mil millones, lo que dejará un saldo negativo de poco más de $30 mil millones.
Historia del tramo
La construcción de la obra comenzó durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2006 con ejecución a cargo de la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, pero fracasó por “precios excesivos”.
En un segundo intento, entre 2012 y 2015, el kirchnerismo pagó millones de pesos por sólo 40 kilómetros inaugurados. Poco después se detectaron defectos estructurales y la paralización de las tareas, con serias sospechas de desvío de fondos.
En 2018, la empresa que había ganado la licitación entró en quiebra en España, lo que impidió que avanzara la obra
“Muchos de los adjudicatarios abandonaron las obras y no les pasó nada por ser empresarios amigos del poder de turno. Otros terminaron presos por esta y otras tantas cuestiones, pero tenemos que recordar de dónde venimos para no perder nunca el foco de hacia dónde tenemos que ir”, afirmó el gobernador durante el acto de inauguración
