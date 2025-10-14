La Selección Argentina está a un paso de volver a una final de un Mundial Sub 20 después de 18 años. Para ello, primero tendrá que superar a su par sudamericano en un partido que promete ser friccionado, cerrado y difícil.
SEMIFINALES
Mundial Sub 20: Argentina llega golpeada con 3 bajas sensibles vs. Colombia
La Selección Argentina de Diego Placente se mide ante Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20.
Este miércoles 15/10 a las 20 hs., en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, los pibes de Diego Placente juegan la semifinal del Mundial Sub 20 ante Colombia, en una llave que promete ser caliente. Y como si el rival en sí mismo no fuera ya suficiente desafío, el DT tendrá que meter mano en el equipo por tres bajas de peso.
Carrizo, Pierani y Montoro, ausencias importantes para Argentina en el Mundial Sub 20
Quizá la baja más sensible es la de Maher Carrizo, el delantero de Vélez que venía encendido. Autor de uno de los goles en el 2-0 ante México en cuartos de final, Carrizo también llegó al límite de amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.
Una ausencia importante en el frente de ataque, donde su velocidad, desequilibrio e inteligencia para asociarse en la ofensiva eran clave. Todo indica que Ian Subiabre o Santino Andino ocuparían su lugar.
La otra baja es la de Valente Pierani, defensor de Estudiantes, que sufrió un esguince de rodilla ante México. Su salida obliga a rearmar la última línea. Quizás sea una oportunidad para que recupere el puesto Santi Fernández, que había comenzado el Mundial Sub 20 como titular pero tras su expulsión en el debut, vs. Cuba, perdió terreno.
La otra baja es la de Álvaro Montoro, que ya había quedado afuera contra México porque se había fracturado la clavícula en el triunfo ante Nigeria en octavos de final. Gianluca Prestianni ya lo reemplazó muy bien ante la Tri (fue una de las figuras).
Como contrapeso, Colombia también perdió a un futbolista clave para su estructura. Se trata de su goleador, Neyser Villarreal, que se había despachado con 3 gritos en el triunfo ante España por los cuartos de final. Se queda afuera por acumulación de amarillas.
El combinado cafetero ya ha hecho historia: clasificó por primera vez a una semifinal de un Mundial Sub 20. Del otro lado, la Selección Argentina quiere alzarse con el título luego de 18 años. La última vez que conquistó la Copa del Mundo juvenil fue en 2007, con Hugo Tocalli como entrenador y el Kun Agüero como figura estelar.