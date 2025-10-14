Mundial Sub 20: Argentina llega golpeada con 3 bajas sensibles vs. Colombia

La otra baja es la de Álvaro Montoro, que ya había quedado afuera contra México porque se había fracturado la clavícula en el triunfo ante Nigeria en octavos de final. Gianluca Prestianni ya lo reemplazó muy bien ante la Tri (fue una de las figuras).

G3GadS6W0AAw97J Valente, out @Argentina

Como contrapeso, Colombia también perdió a un futbolista clave para su estructura. Se trata de su goleador, Neyser Villarreal, que se había despachado con 3 gritos en el triunfo ante España por los cuartos de final. Se queda afuera por acumulación de amarillas.

El combinado cafetero ya ha hecho historia: clasificó por primera vez a una semifinal de un Mundial Sub 20. Del otro lado, la Selección Argentina quiere alzarse con el título luego de 18 años. La última vez que conquistó la Copa del Mundo juvenil fue en 2007, con Hugo Tocalli como entrenador y el Kun Agüero como figura estelar.

+ de Golazo24