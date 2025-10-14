Wall Street Journal replicó a Donald Trump "si no gana nos vamos"

Los detalles sobre el paquete financiero, seguían siendo escasos cuando los dos líderes se sentaron a almorzar en la Casa Blanca. "No va a hacer una gran diferencia para nuestro país, pero lo hará en términos de América del Sur", dijo Trump. "Si a Argentina le va bien, habrá otros que la sigan" sumó

scott bessent Scott Bessent formador del acuerdo del que poco se sabe hasta ahora

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que es "mucho mejor formar un puente económico con nuestros aliados" y "terminar con personas que quieren hacer lo correcto" que tener que "disparar narco cañoneras", en aparente referencia a los barcos que Estados Unidos atacó frente a las costas de Venezuela.

Milei agradeció a Trump y Bessent, diciendo que el secretario del Tesoro ayudó a la argentina a "superar este problema de liquidez que tenía Argentina como resultado de los ataques políticos".

Oficina oval

Para Milei, la visita a la Oficina Oval fue la culminación de un esfuerzo de años para alinearse política e ideológicamente con Trump, presentándose como el abanderado de MAGA en su región.

La reunión en la Casa Blanca coronó meses de negociaciones entre Buenos Aires y Washington. El acuerdo llega en un momento crítico para Milei, quien está bajo presión para mantener la moneda estable antes de las elecciones de mitad de período.

Si Trump no hubiera intervenido, estaríamos en una crisis severa ahora", dijo Martin Rapetti, economista de la Universidad de Buenos Aires y director de Equilibria, un grupo de políticas.

Antes de la reunión, Milei había elogiado el acuerdo de Estados Unidos como un punto de inflexión que traería "una avalancha de dólares", prometiendo que "tendremos dólares saliendo de nuestros oídos".

