Donald Trump suma a AstraZeneca al acuerdo con Pfizer

Lo de "sospechosamente" es porque resulta un cambio abrupto respecto del enfoque original (y tradicional de Trump).

La promesa

AstraZeneca, al igual que Pfizer, ha prometido importantes inversiones en fabricación e I+D en USA. La compañía también afirma que venderá ciertos productos a los consumidores en forma directa, con grandes descuentos sobre sus precios de lista.

Pero es un acuerdo que podría ser beneficioso solo para un pequeño grupo de pacientes, dado que los gastos 'de contado' de las recetas para las personas con seguro médico suelen ser una fracción reducida del precio de lista de un medicamento.

El administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, aclaró que el promocionado sitio web de medicamentos directos al consumidor administrado por el gobierno federal (TrumpRx.com) no venderá medicamentos, sino que “pondrá la información a disposición de todos para que puedan acudir al lugar correcto y comprar los medicamentos adecuados”.

La Casa Blanca también dijo que los programas estatales de Medicaid comprarán con descuentos a AstraZeneca, y que AstraZeneca establecerá precios en USA para sus nuevas especialidades similares a los vigentes en otros países de la OCDE.

Todo esto ha llevado hacia arriba la cotización de las acciones de biotecnología, aún cuando hay problemas de patentes por resolver en el caso de Pfizer, Merck y Bristol Myers Squibb, por ejemplo.

"En general, consideramos que estos acuerdos eliminan una incertidumbre significativa sobre los precios y las tarifas [de nación más favorecida] que han representado un sobrepeso para el grupo este año y creemos que hay más espacio para que los múltiplos del sector se expandan", escribió Schott, de JP Morgan.

