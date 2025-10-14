El acuerdo que la Casa Blanca anunció con Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, con sede en el Reino Unido, coincide fielmente al modelo establecido por el acuerdo de Donald Trump con Pfizer y parece confirmar que los problemas políticos que las farmacéuticas han sufrido en 2025 están quedando atrás.
LA EXAGERACIÓN DEL 1.000%
Donald Trump suma a AstraZeneca al acuerdo con Pfizer
No existe el 1.000% pero Donald Trump admite la exageración al presentar su acuerdo con AstraZeneca, similar al que concedió a Pfizer.
Si bien el presidente Trump había iniciado su gestión retomando el enfoque de precios de medicamentos del 1er. mandato y continuó amenazando con aranceles de importación elevados, ahora la Administración ha prometido retrasar la implementación de cualquier arancel específico tanto de AstraZeneca como de Pfizer durante al menos 3 años.
Todo indica que más fabricantes de medicamentos podrían sumarse al club.
El presidente Trump dijo: “Vamos a conseguir, en algunos casos, una reducción del 1.000%”, una exageración, una imposibilidad aritmética, ya que las reducciones porcentuales no pueden ser superiores al 100%.
A cambio, la Administración Trump, sospechosamente, parece exigir relativamente poco a las empresas: "Parece cada vez más probable que los acuerdos con otras empresas utilicen un marco similar", escribió Chris Scott, analista de JP Morgan. "Ambos acuerdos recientes apuntan a un marco que debería tener un impacto limitado y muy manejable para el grupo".
Lo de "sospechosamente" es porque resulta un cambio abrupto respecto del enfoque original (y tradicional de Trump).
La promesa
AstraZeneca, al igual que Pfizer, ha prometido importantes inversiones en fabricación e I+D en USA. La compañía también afirma que venderá ciertos productos a los consumidores en forma directa, con grandes descuentos sobre sus precios de lista.
Pero es un acuerdo que podría ser beneficioso solo para un pequeño grupo de pacientes, dado que los gastos 'de contado' de las recetas para las personas con seguro médico suelen ser una fracción reducida del precio de lista de un medicamento.
El administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, aclaró que el promocionado sitio web de medicamentos directos al consumidor administrado por el gobierno federal (TrumpRx.com) no venderá medicamentos, sino que “pondrá la información a disposición de todos para que puedan acudir al lugar correcto y comprar los medicamentos adecuados”.
La Casa Blanca también dijo que los programas estatales de Medicaid comprarán con descuentos a AstraZeneca, y que AstraZeneca establecerá precios en USA para sus nuevas especialidades similares a los vigentes en otros países de la OCDE.
Todo esto ha llevado hacia arriba la cotización de las acciones de biotecnología, aún cuando hay problemas de patentes por resolver en el caso de Pfizer, Merck y Bristol Myers Squibb, por ejemplo.
"En general, consideramos que estos acuerdos eliminan una incertidumbre significativa sobre los precios y las tarifas [de nación más favorecida] que han representado un sobrepeso para el grupo este año y creemos que hay más espacio para que los múltiplos del sector se expandan", escribió Schott, de JP Morgan.
