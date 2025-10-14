Trump salió a pedir que voten a Milei y Caputo dijo que habrá anuncios "pronto"

Dado que se trata de elecciones legislativas, no se sabe qué considera Trump como "ganar", ni a cuánto porcentaje de diferencia hace referencia.

Lo cierto es que luego de tan esperado encuentro, no se anunció ningún acuerdo, ningún negocio ni ningún detalle del swap ni de la compra de pesos argentinos por parte del Tesoro de Estados Unidos.

Caputo también habló desde Estados Unidos

El ministro de economía Luis Caputo, en comunicación con Pablo Rossi en A24, dijo que Donald Trump dejó claro que su apoyo a Argentina no es sólo por ocho días sino que seguirá, siempre que los argentinos elijan este camino. Y agregó que habrá anuncios de las reuniones "pronto".

La reunión oficial entre Trump y Milei

“Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos”, dijo Donald Trump.

Donald Trump parece confundir las elecciones legislativas de la Argentina con las presidenciales, porque habló de reelección de Milei. De hecho, en un momento afirmó que "hizo un maravilloso trabajo en estos 4 años", cuando Milei no llega a los 2 años de Presidente. Y de eso se agarran en LLA para llevar calma a los mercados, argumentando que la ayuda de USA llegará aun si el oficialismo pierde en octubre... porque, según ellos, se refiere a 2027.

Sin embargo, Trump tiene en claro que las elecciones son ahora y a eso se refería, más allá de la confusión con legislativas/presidenciales.

Lo cierto es que el presidente de Estados Unidos dijo claramente que los comicios "vienen pronto" y que tenía "encuestas" que le "daban bien" a Milei. Se estaba refiriendo a octubre, no a 2027, más allá de la extraña confusión.

