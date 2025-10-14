Luego de la reunión entre la comitiva argentina, comandada por el presidente Javier Milei, y parte del gabinete de Estados Unidos, Donald Trump pidió al pueblo argentino que vote por Javier Milei. Esta vez, lo hizo a través de su cuenta en la red social Social Truth:
SUMAN INCERTIDUMBRE
Trump salió a pedir que voten a Milei y Caputo dijo que habrá anuncios "pronto"
Luego de la reunión con el presidente Javier Milei, Donald Trump reafirmó su apoyo al presidente argentino y dejó en claro las condiciones.
El posteo dice:
¡Excelente reunión la de hoy con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda su excelente labor y que apoye su trabajo durante las próximas elecciones de medio término, para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Javier Milei cuenta con mi total apoyo. No los defraudará. ¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande!
Durante la visita oficial, Donald Trump había declarado ante los periodistas que ayudaría a Argentina siempre y cuando los resultados de las elecciones fueran positivos para La Libertad Avanza.
Dado que se trata de elecciones legislativas, no se sabe qué considera Trump como "ganar", ni a cuánto porcentaje de diferencia hace referencia.
Lo cierto es que luego de tan esperado encuentro, no se anunció ningún acuerdo, ningún negocio ni ningún detalle del swap ni de la compra de pesos argentinos por parte del Tesoro de Estados Unidos.
Caputo también habló desde Estados Unidos
El ministro de economía Luis Caputo, en comunicación con Pablo Rossi en A24, dijo que Donald Trump dejó claro que su apoyo a Argentina no es sólo por ocho días sino que seguirá, siempre que los argentinos elijan este camino. Y agregó que habrá anuncios de las reuniones "pronto".
La reunión oficial entre Trump y Milei
“Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos”, dijo Donald Trump.
Donald Trump parece confundir las elecciones legislativas de la Argentina con las presidenciales, porque habló de reelección de Milei. De hecho, en un momento afirmó que "hizo un maravilloso trabajo en estos 4 años", cuando Milei no llega a los 2 años de Presidente. Y de eso se agarran en LLA para llevar calma a los mercados, argumentando que la ayuda de USA llegará aun si el oficialismo pierde en octubre... porque, según ellos, se refiere a 2027.
Sin embargo, Trump tiene en claro que las elecciones son ahora y a eso se refería, más allá de la confusión con legislativas/presidenciales.
Lo cierto es que el presidente de Estados Unidos dijo claramente que los comicios "vienen pronto" y que tenía "encuestas" que le "daban bien" a Milei. Se estaba refiriendo a octubre, no a 2027, más allá de la extraña confusión.
