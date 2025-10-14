Desesperación, aclaraciones y fake news libertarias para reinterpretar las palabras de Trump

Es cierto que no está claro que Trump sepa que la venidera es una elección de medio término. La duda quedó plantada en Nueva York, en el encuentro de septiembre, cuando le dio su apoyo a Milei para "un segundo mandato".

Este martes en Washington quedó la misma impresión, aunque esta vez Trump no hizo alusión a una reelección.

Pero lo que sí quedó claro es que, confundido o no sobre qué es lo que se juega, Trump instaba a Milei a ganar las elecciones del 26/10. Caso contrario, no habrá salvataje.

En la prensa estadounidense no hubo dudas. La versión USA de la agencia Reuters titula: "Trump no "gastará nuestro tiempo" con Argentina si Milei pierde en el medio término".

The Wall Street Journal, por su parte, encabeza: "Trump dice que el salvataje a la Argentina depende de que Milei gane las próximas elecciones".

No obstante, en señales amigas como LN+ varios periodistas hicieron esfuerzos -no sin un evidente nerviosismo- para reinterpretar las palabras de Trump en un sentido más benévolo para la Casa Rosada.

Esto también se trasladó a las redes sociales, donde los tuiteros libertarios también buscaron llevar calma con esa relectura.

El inefable Gordo Dan picó en punta cuando sostuvo que "Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las "midterms" (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista".

De paso culpó al canciller Gerardo Werthein por el malentendido. Dijo que "si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle "perdón" por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el RESUMEN de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta".

La Misa es el programa que conduce por el streaming Carajo. Desde la cuenta de esta también salieron a explicar a Trump.

La Derecha Diario, otro medio libertario, directamente apostó a una fake news con un textual que Trump jamás dijo durante los más de 50 minutos que habló frente a Milei: "Si Milei pierde las elecciones de 2027, dejaremos de apoyar a la Argentina".

Abundan los ejemplos, como el de la cuenta de oficial de Santiago Caputo. "Clarísimo el Presidente Trump: Si en el 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos", tuiteó el asesor, uno de los artífices del encuentro en la Casa Blanca.

La interpretación oficial, sin embargo, la aportó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien integra la comitiva presidencial en Washington.

"Me parece que, desde nuestro punto de vista, el mensaje es que tiene que ganar este gobierno, si el resultado no es de triunfo, va a dejar de apoyar, si Milei dejara de ser gobierno", dijo Bullrich a LN+, en un tono más de opinión.

"Hay que entender el mensaje: si cambia el régimen, si cambia la filosofía liberal por una comunista...no es que el 26 (de octubre) nos abandonan", dijo.

Bullrich aseguró que esa aclaración fue hecha por Trump "ya sin la prensa".

No obstante, la ministra dijo que el del presidente de USA no se trató de "un lapsus", pero que tampoco "le explicamos" de qué se trata esta próxima elección. "No sé si sabía o no sabía", dijo. "Es evidente que planteó un apoyo a esta manera de pensar de la Argentina", concluyó.

El vocero Manuel Adorni también publicó un mensaje en el mismo sentido. "El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás", tuiteó.

