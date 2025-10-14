Wall Street castiga a la Argentina luego del mensaje de Trump

Bonos argentinos

Los bonos en dólares fueron los primeros en sufrir. El AL29D cayó 8%, el AL35D -5,5%, el AE38D -5,1% y el AL41D -7,4%. Los globales también retrocedieron fuerte: el GD30D -4,8%, el GD35D -4,2%, y el GD41D -7,4%. En pocas horas se desinfló el rally que había nacido del “efecto Trump-Milei”. Un operador de bonos lo resumió así: “El mercado descontó dólares que nunca existieron. Ahora vuelve la realidad”.

El Merval cortó en seco la racha positiva

En Buenos Aires, el S&P Merval cayó 4,4%, con casi todo el panel en rojo. El mapa de Rava fue un baño de sangre: Galicia -4,5%, YPF -2,4%, Pampa Energía -2,8%, Banco Macro -2%, Supervielle -3,9%, TGS -5,9% y Telecom -1,8%.

Las acciones bancarias fueron las más golpeadas, un clásico en días de incertidumbre política. “Había mucha posición comprada en bancos y energía. Cualquier ruido político obliga a desarmar rápido”, explicó un operador del Merval.

En el año, muchas de estas acciones todavía acumulan caídas de más del 30%, y el repunte de los últimos días se borró por completo.

En Wall Street, los ADR siguieron el mismo camino

Del otro lado del hemisferio, los ADRs argentinos en Nueva York también se desplomaron. El listado fue casi todo rojo: Supervielle -10,4%, BBVA -5,9%, Central Puerto -9,2%, Pampa Energía -7%, YPF -6,1%, Galicia -6,3%, Ternium -6,4%, y hasta Globant -4,5%.

El golpe se sintió especialmente entre los bancos y las energéticas, los sectores que más habían subido tras el anuncio del supuesto “rescate financiero” de Trump. “Los fondos extranjeros esperaban señales concretas del Tesoro norteamericano.

Desde la City

Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold lo resume así:"El día estaba siendo muy positivo, con expectativa y euforia. Hasta que Trump dijo que si Milei perdía "no seremos generosos”. Y ahí es donde el mercado se desplomó en menos de 5 minutos, con los bonos cayendo más o menos 10 intradiario en cuestión de minutos... las acciones también cayendo porque el mercado estaba priceando un acuerdo nunca antes visto, un acuerdo de libre comercio y no sucedió."

"Argentina es un país muy riesgoso desde las elecciones de Provincia de Buenos Aires estamos teniendo subas y bajas...30% de subas en una semana, 30% de baja en la otra semana ya sea que analices bonos soberanos, acciones o el activo que sea estamos viendo subas más o menos de 30, 25% incluso en unos papeles 40% subas y bajas también, esto es una cuestión de un mes, un mes y una semana es una volatilidad absolutamente histórica la que estamos viviendo en Argentina Si uno considera que el oficialismo puede ganar las elecciones legislativas del 26 de octubre y que el apoyo de Estados Unidos va a continuar materializándose hay mucho para subir ahora bien, lo que pasó recién es una clara evidencia de lo que podría pasar en un escenario negativo entonces hay que tener cuidado."

y los dólares prometidos…

La lectura del mercado fue clara: apoyo político sí, dólares todavía no. Trump respaldó a Milei, pero dejó en claro que la asistencia económica estará atada a la continuidad política del proyecto libertario. Eso implica que cualquier ayuda pasará por los canales formales del Tesoro estadounidense y que no habrá desembolsos inmediatos.

Para los inversores, el mensaje es un llamado a la prudencia. El escenario vuelve a depender de la política, justo cuando el mercado pedía certezas.

Volatilidad en aumento

Las próximas ruedas prometen más nerviosismo que dirección. Con los bonos ajustando, los ADR en caída y el dólar financiero retomando impulso, el mercado argentino volvió a la montaña rusa de siempre.

El Gobierno apuesta a contener el frente cambiario mientras intenta sostener la expectativa de que los fondos del Tesoro estadounidense efectivamente lleguen. Hasta entonces, los operadores seguirán mirando cada palabra, cada gesto y cada tuit de Trump como si fueran movimientos de tasa.

