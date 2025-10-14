Ante un Milei 'pintado', Trump condicionó la ayuda a una victoria de LLA el 26/10: "Si no, no seremos generosos"

Pero rápidamente se refirió a las elecciones de medio termino. El presidente de USA dijo que "es una elección que mira todo el mundo, porque (Milei) hizo un gran trabajo".

"La victoria es muy importante", remarcó y reiteró su "endorsement" (apoyo) al oficialismo.

A partir de allí, el mandatario republicano no hizo más que insistir en que cualquier apoyo financiero de la Casa Blanca quedará supeditado a un triunfo de LLA en los comicios del 26/10.

"Trabajaremos con el presidente, creemos que va a ganar. Debería ganar. Si lo hace, ayudaremos. Si no, no malgastaremos nuestro tiempo con alguien que tenga una filosofía que no es la de hacer a la Argentina grande otra vez", dijo.

“Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos”, dijo.

“Si ganan los incorrectos en la eleccion no les vamos a dar plata porque la van a malgastar en políticas comunistas”, dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manujove/status/1978170121567732019&partner=&hide_thread=false Trump, sin vueltas: “Apoyo a este hombre porque tiene la filosofía correcta. Puede que venza o puede que no, pero creo que vencerá. Si vence lo seguiremos apoyando, de lo contrario, nos vamos”. Clarísimo. pic.twitter.com/fV0jZAarSq — Manu Jove (@manujove) October 14, 2025

Abierto a las preguntas, Trump fue consultado sobre cuál era el objetivo del apoyo a Milei. Respondió que lo que hacía era "apoyar una filosofía después del desastre" de las administraciones anteriores, lo que comparó con la herencia que él mismo recibió.

Sobre un tratado de libre comercio, dijo que "vamos a discutir algo de eso" y que "una forma de ayudar a la Argentina" es através del comercio.

Luego Trump fue consultado sobre cuál debería ser la relación que la Argentina debería tener con China. "No creo que tengan que tener muchos negocios. Algo de comercio, pero no más que eso. Nada que tenga que ver con lo militar, eso me haría enojar", dijo.

En ese punto intervino el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aclaró que no abogó porque la Argentina corte el swap de monedas con China cuando dijo que Milei estaba "comprometido con sacar" al gigante asiático del país, sino que se refería "puertos, bases e instalaciones".

Milei, 'pintado'

En una conferencia monopolizada por Trump, Milei apenas intervino, y las cámaras de la transmisión oficial no lo tomaron nunca de frente. En el único momento en el que tomó la palabra, el presidente argentino le agradeció a Trump por el acuerdo de paz en Medio Oriente.

“Quiero agradecer también al secretario Bessent por la ayuda para resolver el problema de liquidez y los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta para ir tranquilos”. El Presidente le entregó a Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados en Medio Oriente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1978164914058416548&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei le entregó al Presidente Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente. pic.twitter.com/HgFOGTweQF — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 14, 2025

Noticia en desarrollo.