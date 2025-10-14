Peligrosa tendencia está contribuyendo a que el VIH se propague más

En el New York Times indican que “bluetoothing” es una "peligrosa" tendencia de consumo de drogas, en la que las personas se inyectan sangre de otros consumidores para drogarse de forma barata.

Si compartir agujas y jeringas se ha considerado riesgoso en cuanto a la posibilidad de contraer VIH, compartir sangre contaminada con drogas es algo que tiene alarmados a los expertos en salud.

Uno de los países donde esta práctica ha encendido las alarmas es en Fiyi. El New York Times menciona que las autoridades actualmente consideran el "bluetoothing" como una de las fuerzas detrás de un gran incremento en los diagnósticos de VIH.

¿Qué dicen los expertos?

Los expertos creen que, debido a que esta práctica puede propagar el VIH, y otras enfermedades como la hepatitis, se necesita una respuesta vigorosa de salud pública.

“En entornos de pobreza severa, es un método barato para drogarse, con muchas consecuencias”, dijo Brian Zanoni, profesor de la Universidad de Emory, quien ha estudiado los comportamientos de inyección de drogas en Sudáfrica, al New York Times. “Básicamente estás recibiendo dos dosis por el precio de una”.

Según Zanoni, esta práctica es “poco explorada", pero la clasificó como de "altísimo riesgo”. Indicó que, por cada gota de sangre de una persona con VIH “hay decenas y miles de partículas a las que te estás exponiendo”.

“Por su parte, Catherine Cook, directora ejecutiva de Harm Reduction International, calificó el “bluetoothing” como "la manera perfecta de propagar el VIH”.

“Es una llamada de atención para los sistemas de salud y los gobiernos: la rapidez con la que puedes acabar con un pico masivo de infección debido a la eficacia de la transmisión”, dijo.

Vale recordar que, la estrategia mundial del sector salud sobre el VIH 2022-2030 de la OMS es reducir las infecciones por VIH de 1,5 millones en 2020 a 335 000 en 2030, y las muertes de 680 000 en 2020 a menos de 240 000 en 2030.

¿Cómo reducir las posibilidades de contraer VIH?

De acuerdo con HIVinfo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) hay medidas básicas que las personas pueden tomar para reducir el riesgo de contraer VIH:

Hacerse la prueba del VIH antes de tener relaciones sexuales

Elegir conductas sexuales más seguras

Usar condones correctamente cada vez que tenga relaciones sexuales

Limitar el número de parejas sexuales

Hacerse la prueba y recibir tratamiento para las Infecciones de Transmisión Sexual

No inyectarse drogas

----------

Más noticias en Urgente24

Cómo el calor puede afectar la libido y qué hacer, según sexóloga

¿Quieres sexo oral increíble? Aquí hay una cosa que debes evitar

Esta creencia sobre sexo es engañosa y la ciencia lo ha comprobado

Nuevo estudio revela qué comer para combatir la disfunción eréctil

¿Cómo tener un orgasmo? Esta es la mejor posición sexual para lograrlo