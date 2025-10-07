La disfunción eréctil es un problema que puede tener consecuencias más allá del plano sexual. Esta afección, caracterizada por la incapacidad de lograr un erección firme para tener relaciones sexuales de forma satisfactoria, puede afectar la salud mental de los pacientes, e incluso, ser un aviso de otros problemas, como enfermedad cardiovascular.
¿CHAU IMPOTENCIA SEXUAL?
Nuevo estudio revela qué comer para combatir la disfunción eréctil
No espere a tener disfunción eréctil para hacer algunos cambios en su dieta. Los resultados de este estudio podrían ayudarle a mejorar su erección.
Afortunadamente, existen maneras de prevenir y tratar la disfunción eréctil. La dieta es una de las principales claves.
Pero, ¿Qué debo comer para tener una buena erección? ¿Qué alimentos ayudan a combatir la disfunción eréctil? ¿Cuál es la mejor dieta para la disfunción eréctil? Un nuevo estudio del área de medicina de la Universidad de Granada (UGR) ha dado pistas sobre esto.
Disfunción eréctil: ¿Qué comer?
De acuerdo con un estudio reciente, una dieta basada en alimentos vegetales puede ayudar a combatir la disfunción eréctil.
En la revisión científica se analizó el impacto positivo de una alimentación vegetal (vegana) integral frente a la disfunción eréctil arteriogénica.
Este tipo de impotencia sexual ocurre cuando las arterias del pene se estrechan, a menudo debido a la aterosclerosis, una enfermedad en la que se acumulan grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias.
Los resultados mostraron que la dieta centrada en alimentos vegetales puede ser una aliada contra la disfunción eréctil.
En ese sentido, Mariana del Carmen Fernández-Fígares Jiménez, investigadora, dietista-nutricionista y estudiante de Medicina en la UGR, reveló cuáles alimentos comer para combatir la disfunción eréctil.
“Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas a las que no se les ha retirado ninguna de sus partes comestibles ni se les ha añadido ningún ingrediente no integral”, dijo, según comunicado de la UGR.
¿Cómo los alimentos vegetales ayudan a combatir la disfunción eréctil?
Hay varias razones por las que los alimentos vegetales podrían ayudar a combatir la disfunción eréctil.
En el estudio se explica que, "el defecto subyacente en la disfunción eréctil arteriogénica es la disfunción endotelial. Una dieta basada en plantas enfocada en alimentos vegetales integrales podría mejorar la erección del pene, ya que mejora la función endotelial a través de varios mecanismos".
La dieta con alimentos vegetales, además, "proporciona nitratos, L-arginina y L-citrulina, sustratos para la producción de óxido nítrico". El óxido nítrico es fundamental para una buena circulación.
Aunado a esto, esta dieta reduce el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), conocido como colesterol malo, un enemigo de las erecciones.
Este patrón de alimentación también disminuye los triglicéridos, la inflamación, y más, lo que puede ser beneficioso para la función eréctil.
“Por estos motivos, una dieta vegetal integral debería considerarse como una potencial herramienta en la prevención y mejora de la disfunción eréctil y de enfermedades crónicas”, dijo la investigadora Mariana del Carmen Fernández-Fígares.
Y es que, vale destacar que, este tipo de alimentación se ha relacionado con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, mortalidad y más.
