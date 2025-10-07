Nuevo estudio revela qué comer para combatir la disfunción eréctil

Este tipo de impotencia sexual ocurre cuando las arterias del pene se estrechan, a menudo debido a la aterosclerosis, una enfermedad en la que se acumulan grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias.

Los resultados mostraron que la dieta centrada en alimentos vegetales puede ser una aliada contra la disfunción eréctil.

En ese sentido, Mariana del Carmen Fernández-Fígares Jiménez, investigadora, dietista-nutricionista y estudiante de Medicina en la UGR, reveló cuáles alimentos comer para combatir la disfunción eréctil.

“Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas a las que no se les ha retirado ninguna de sus partes comestibles ni se les ha añadido ningún ingrediente no integral”, dijo, según comunicado de la UGR.

¿Cómo los alimentos vegetales ayudan a combatir la disfunción eréctil?

Hay varias razones por las que los alimentos vegetales podrían ayudar a combatir la disfunción eréctil.

En el estudio se explica que, "el defecto subyacente en la disfunción eréctil arteriogénica es la disfunción endotelial. Una dieta basada en plantas enfocada en alimentos vegetales integrales podría mejorar la erección del pene, ya que mejora la función endotelial a través de varios mecanismos".

La dieta con alimentos vegetales, además, "proporciona nitratos, L-arginina y L-citrulina, sustratos para la producción de óxido nítrico". El óxido nítrico es fundamental para una buena circulación.

Aunado a esto, esta dieta reduce el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), conocido como colesterol malo, un enemigo de las erecciones.

Este patrón de alimentación también disminuye los triglicéridos, la inflamación, y más, lo que puede ser beneficioso para la función eréctil.

“Por estos motivos, una dieta vegetal integral debería considerarse como una potencial herramienta en la prevención y mejora de la disfunción eréctil y de enfermedades crónicas”, dijo la investigadora Mariana del Carmen Fernández-Fígares.

Y es que, vale destacar que, este tipo de alimentación se ha relacionado con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, mortalidad y más.

