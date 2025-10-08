El fútbol del Siglo XXI exige tener un buen estado físico. El deporte cambió y ya no premia tanto a los más habilidosos, sino a los más veloces y a los más fuertes. Lautaro Giaccone, mediocampista de Argentinos Juniors, se lo tomó muy a pecho.
¡TRE-MEN-DO!
Furor por los gemelos de Lautaro Giaccone, volante de Argentinos Juniors
Las redes sociales hablan del físico de Lautaro Giaccone, mediocampista de Argentinos Juniors, quien mostró unos gemelos sobrenaturales.
En redes sociales, el Bicho hizo trascender una foto de algunos de los jugadores del plantel profesional, con el texto "qué linda banda", acompañado de emojis.
Sin embargo; lo que parecía una imagen común y corriente que refleja la unión y la hermandad de un plantel distendido en el predio de entrenamiento, se transformó en viral en las redes sociales por los gemelos sobrehumanos de Giaccone, que se llevó todas las miradas.
Las piernas del ex Rosario Central lucen muy tonificadas, resaltando la forma del tríceps sural y con un relieve más que notorio. En efecto, son las pantorillas más envidiadas del fútbol argentino...
Los tuiteros no ocultaron su asombro y admiración por el físico del futbolista y además sacaron a relucir su típico humor.
"Parte médico: a Giaccone lo pico una tarántula en el gemelo", escribió uno; "a la mierda que proteina toma ese muchacho", deslizó otro; "el Negro Ibarra estaría orgulloso", se lee también.
Quién es Lautaro Giaccone, el futbolista del físico furor
Lautaro Giaccone nació el 1° de febrero de 2001 en San Francisco, Córdoba, y desde muy joven mostró una zurda distinta. Formado en clubes de su ciudad natal -9 de Julio, Los Andes y Sportivo Belgrano- terminó dando el salto a Rosario Central, donde completó las divisiones inferiores y debutó en Primera División en 2021.
De perfil zurdo, Giaccone se destaca por su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su visión de juego y su pegada precisa en espacios reducidos. Puede desempeñarse como extremo o mediapunta, siempre con vocación ofensiva y lectura inteligente del juego. En 2022 tuvo un paso por Ferro Carril Oeste, donde sumó minutos y obtuvo bastante continuidad para mostrarse en nuestro país.
En 2023 regresó al Canalla que terminaría gritando campeón de la Copa de la Liga Profesional. Su rendimiento lo colocó rápidamente en la mira de varios clubes, y, para 2025, Argentinos Juniors concretó su incorporación definitiva, adquiriendo el 50% de su pase y asegurando su vínculo hasta diciembre de 2029.
La actualidad de Argentinos Juniors
El conjunto de La Paternal es uno de los grandes animadores de este 2025. Ganó la Zona A en el Apertura -superando a Boca por dos goles de diferencia ante la igualdad de puntos-, certamen en el que terminaría siendo eliminado a manos de San Lorenzo de Almagro en cuartos de final.
Los dirigidos por Nicolás Diez marchan en la 4º posición en la Tabla Anual, a un punto de River (49), que está sacando boleto a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Bicho, en cambio, está clasificándose a la Copa Sudamericana del año entrante.
De todos modos, el segundo semestre del año lo tiene a Argentinos octavo en la tabla de posiciones del Grupo A, apenas ingresando a los play-offs a falta de cinco fechas para el cierre de la fase regular. Realidad muy distinta a la de los primeros seis meses, cuando lideró dicha clasificación.
Pero el campeonato local no es el único frente abierto que tiene Argentinos Jrs., ya que está en semifinales de Copa Argentina, instancia en la que deberá enfrentar a Belgrano de Córdoba (día y horario a confirmar). Del lado opuesto del cuadro están Independiente Rivadavia y River.
