Furor por los gemelos de Lautaro Giaccone, volante de Argentinos Juniors

"Parte médico: a Giaccone lo pico una tarántula en el gemelo", escribió uno; "a la mierda que proteina toma ese muchacho", deslizó otro; "el Negro Ibarra estaría orgulloso", se lee también.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TermitoBostero/status/1975645645668028823&partner=&hide_thread=false Eso no es normal investiguen carajo https://t.co/UDto0ueeza pic.twitter.com/QeezD1aQcu — Termito Bostero (@TermitoBostero) October 7, 2025

Quién es Lautaro Giaccone, el futbolista del físico furor

Lautaro Giaccone nació el 1° de febrero de 2001 en San Francisco, Córdoba, y desde muy joven mostró una zurda distinta. Formado en clubes de su ciudad natal -9 de Julio, Los Andes y Sportivo Belgrano- terminó dando el salto a Rosario Central, donde completó las divisiones inferiores y debutó en Primera División en 2021.

De perfil zurdo, Giaccone se destaca por su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su visión de juego y su pegada precisa en espacios reducidos. Puede desempeñarse como extremo o mediapunta, siempre con vocación ofensiva y lectura inteligente del juego. En 2022 tuvo un paso por Ferro Carril Oeste, donde sumó minutos y obtuvo bastante continuidad para mostrarse en nuestro país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TomasDvoretzky/status/1650212761169805317&partner=&hide_thread=false Lo pintó a Barco y clavó este GOLAZO, el Laucha Giaccone que le rompió el arco a Romero y anotó el 1 a 0 de Rosario Central ante Boca.



pic.twitter.com/3kDISts067 — Tomás Dvoretzky (@TomasDvoretzky) April 23, 2023

En 2023 regresó al Canalla que terminaría gritando campeón de la Copa de la Liga Profesional. Su rendimiento lo colocó rápidamente en la mira de varios clubes, y, para 2025, Argentinos Juniors concretó su incorporación definitiva, adquiriendo el 50% de su pase y asegurando su vínculo hasta diciembre de 2029.

La actualidad de Argentinos Juniors

El conjunto de La Paternal es uno de los grandes animadores de este 2025. Ganó la Zona A en el Apertura -superando a Boca por dos goles de diferencia ante la igualdad de puntos-, certamen en el que terminaría siendo eliminado a manos de San Lorenzo de Almagro en cuartos de final.

Los dirigidos por Nicolás Diez marchan en la 4º posición en la Tabla Anual, a un punto de River (49), que está sacando boleto a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Bicho, en cambio, está clasificándose a la Copa Sudamericana del año entrante.

De todos modos, el segundo semestre del año lo tiene a Argentinos octavo en la tabla de posiciones del Grupo A, apenas ingresando a los play-offs a falta de cinco fechas para el cierre de la fase regular. Realidad muy distinta a la de los primeros seis meses, cuando lideró dicha clasificación.

Pero el campeonato local no es el único frente abierto que tiene Argentinos Jrs., ya que está en semifinales de Copa Argentina, instancia en la que deberá enfrentar a Belgrano de Córdoba (día y horario a confirmar). Del lado opuesto del cuadro están Independiente Rivadavia y River.

image El padre de la criatura: Nicolás Diez, DT de Argentinos Juniors.

