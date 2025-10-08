Trump encarnado en Jared Kushner (su yerno judío) negocia desde Egipto la paz entre Israel y Hamás

¿Quién es Jared Kushner, el yerno de Trump a cargo de las negociaciones de paz?

Donald Trump designó a quien será sus ojos y su voz en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikha. Se trata de su yerno judío, Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, proveniente de una familia adinerada de Nueva Jersey dedicada a los bienes raíces. Durante la primera presidencia de Trump, fue asesor principal, con especial peso en política exterior, especialmente en Oriente Medio.

Kushner jugó un papel crucial en el plan de paz de 21 puntos de Washington (llamado “Acuerdo del Siglo”), destinado a lograr la paz entre los palestinos e israelíes, y que contempla la liberación de los rehenes, una amnistía para los combatientes de Hamás que entreguen sus armas y un gobierno de transición desradicalizado en la posguerra de Gaza, a cargo de un comité palestino con supervisión internacional.

image Jared Kushner e Ivanka Trump | GENTILEZA EFE

Sobre la figura de Kushner en estas negociaciones, algunos judíos ultraortodoxos consideran que su rol diplomático y político en las conversaciones de paz podría estar influenciado por sus relaciones financieras con Arabia Saudita.

Esto se debe a que Arabia Saudita invirtió en el fondo privado que Kushner dirige, Affinity Partners, con montos en el orden de los USD 2.000 millones. Esto plantea preguntas sobre posibles conflictos de intereses.

image El yerno judío de Trump pactaría con Arabia Saudita una inversión de US$50.000 millones para Gaza (en infraestructura, educación, desarrollo económico) | GENTILEZA DE IMAGEN FOX NEWS

La comunidad judía estadounidense de centro reivindica el rol del yerno de Trump en las negociaciones por la paz en Israel y Medio Oriente, argumentando que es hora de poner un punto final a tanto derramamiento de sangre. Más aún, cuando se reportan crímenes de lesa humanidad de parte de las FDI en Gaza y, aunque no concuerdan con amnistíar a los terroristas de Hamás que se desarmen y cooperen con la desradicalización del encave, sostienen que Israel ya ha logrado eliminar a 8.000 terroristas y altos mandos desde el estallido de la guerra.

Marco Rubio asegura que Trump quiere un "alto al fuego inmediato"

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que los negociadores estaban trabajando en "la logística" de la liberación de los rehenes, incluyendo dónde y cuándo Hamás los liberaría y "quién va a venir a recogerlos, cuál será el proceso para el intercambio".

Rubio instó a "todos a considerar esto en dos fases": primero, la liberación de los rehenes y luego, la gobernanza de Gaza. Se negó a especificar un plazo, pero afirmó que Trump quiere poner fin a la guerra de inmediato.

Trump quiere que se concrete rápidamente. Esto no es algo que pueda prolongarse. No podemos estar aquí dentro de tres semanas discutiendo Trump quiere que se concrete rápidamente. Esto no es algo que pueda prolongarse. No podemos estar aquí dentro de tres semanas discutiendo

La segunda fase, que incluye desarmar a Hamás e instaurar un gobierno tecnocrático en el enclave, "será difícil", declaró Rubio a Meet The Press de la NBC. "Pero es crucial. Porque sin eso, no habrá una paz duradera", añadió.

Rubio, quien hasta ahora ha criticado los excesos de Israel en el marco de su legítima defensa, por primera vez reconoció los incesantes bombardeos de Israel y los tildó de ser innecesarios para lograr avanzar con la liberación de los rehenes.

No se puede producir un intercambio de rehenes... si estallan bombas y se produce un combate activo No se puede producir un intercambio de rehenes... si estallan bombas y se produce un combate activo

Por su parte, durante el fin de semana, el presidente Donald Trump aseguró que la primera fase del plan de paz entre Hamás e Israel estaba avanzando rápidamente. "Estas conversaciones han sido muy exitosas y avanzan con rapidez", declaró Trump a través de un posteo en su plataforma Truth Social. " Los equipos técnicos se reunirán de nuevo el lunes en Egipto para ultimar los detalles", añadió.

image Trump | GENTILEZA DE IMAGEN CBS NEWS

"Les pido a todos que se muevan con rapidez Seguiré monitoreando este 'conflicto' que data de siglos", dijo, a la vez que amenazó a Hamás con lanzar un infierno sobre Gaza si no liberan a los veinte rehenes que permanecen vivos y en condiciones inhumanas.

El viernes pasado, Trump había lanzado una dura advertencia pública a Hamás, diciendo que el "despiadado" grupo terrorista será "perseguido y asesinado" a menos que libere a los rehenes israelíes restantes y llegue a un acuerdo antes del domingo por la noche, lo que resultó en que la milicia palestina aceptara el plan de paz de Washington.

"Tendremos PAZ en Oriente Medio de una forma u otra. La violencia y el derramamiento de sangre cesarán", añadió Trump. "¡LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA! Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis (6) p. m. del domingo por la tarde, hora de Washington, D. C.", sentenció, lo que resultó en que Hamás aceptara el acuerdo.

Hamás finalmente afirmó que aceptaba el plan de paz de Trump, que consta de un esquema de alto al fuego inmediato en Gaza, la liberación de todos los rehenes cautivos (y la repatriación de los cadáveres de los muertos) y la creación de un comité que gobernaría la Franja de Gaza durante un período de transición, así como el despliegue de una fuerza internacional que supervise hipotéticas violaciones e incursiones militares.

Hamás dijo que aceptaba entregar la administración de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, “basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico”.

Netanyahu: ajusticiar a los enemigos y traer de regreso a los rehenes

En vísperas del aniversario del atentado del 7 de octubre, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes que Israel no está “roto” y prometió traer a los rehenes a casa.

“Los enemigos de Israel no nos quebraron", precisó, a través de un comunicado extenso, publicado en su cuenta oficial de X,con motivo del segundo aniversario del atentado del 7 de octubre.

"Bebés, niños y ancianos fueron asesinados", declaró Netanyahu en X. Añadió que 251 hombres y mujeres fueron llevados a túneles en la Franja de Gaza, cifras que las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron posteriormente.

Netanyahu aseguró que él y su esposa, Sara, inclinan sus "cabezas en memoria de los mártires y caídos", al tiempo que prometió que Israel "continúa trabajando por todos los medios para devolver a todos los secuestrados, tanto los vivos como los caídos".

Del mismo modo, describió la actual guerra en Gaza (y la ofensiva contra varios frentes en Yemen, Siria y Líbano) como "la Guerra del Renacimiento en Siete Frentes", una lucha que, según él, se libra por la supervivencia de Israel. "Nuestros enemigos sedientos de sangre nos golpean con fuerza, pero no nos han doblegado", afirmó. "Quienquiera que levante la mano contra nosotros sufrirá golpes devastadores sin precedentes", sostuvo.

