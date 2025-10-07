Atentado del 7 de octubre del 2023: Herida abierta por siempre

image Los cuerpos de personas, algunos de ellos ancianos, yacen en una calle después de ser asesinados durante la infiltración masiva de terroristas palestinos desde la Franja de Gaza, en Sderot, sur de Israel

El Vaticano se refiere al atentado del 7 de octubre como "inhumano"

En vísperas del segundo aniversario del fatídico atentado del 7 de octubre, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, asegura que es inconcebible reducir a las personas a víctimas colaterales y que el ataque de Hamás a Israel fue "inhumano".

image Los cadáveres de personas asesinadas por milicianos islamistas en una calle de Sderot, sur de Israel

"El ataque terrorista perpetrado por Hamás y otras milicias contra miles de israelíes e inmigrantes residentes, muchos de ellos civiles, que se disponían a celebrar el día de Simjat Torá, al final de la semana de la fiesta de Sucot, fue inhumano e injustificable. La brutal violencia perpetrada contra niños, mujeres, jóvenes, ancianos, no puede tener justificación alguna. Fue una masacre indigna e inhumana. La Santa Sede expresó inmediatamente su total y firme condena, pidiendo la inmediata liberación de los rehenes y expresando su cercanía a las familias afectadas durante el ataque terrorista. Hemos rezado y seguimos haciéndolo, al igual que seguimos pidiendo el fin de esta perversa espiral de odio y violencia que corre el riesgo de arrastrarnos a un abismo sin retorno", afirma el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín.

"Me conmueven y entristecen profundamente las imágenes de estas personas cautivas en túneles y reducidas a la inanición. No podemos ni debemos olvidarlos. Recuerdo que el Papa Francisco, en el último año y medio de su vida, hizo no menos de 21 llamamientos públicos pidiendo la liberación de los rehenes y se reunió con algunas de sus familias. Su sucesor, el Papa León XIV, continuó haciendo estos llamamientos", añadió.

image Terroristas trasladan al padre de familia Bibas, capturado desde el kibutz Kfar Azza a la Franja de Gaza

Las víctimas del terrorismo aquel 7/10/23

Hamás secuestró aproximadamente 250-253 personas durante el ataque del 7 de octubre. De esos rehenes:

Unos 105 fueron liberados durante una tregua de una semana en noviembre.

Otros fueron liberados en acuerdos anteriores, algunos extranjeros.

Israel ha declarado que 43 de los rehenes aún retenidos en Gaza han muerto, aunque se desconoce el momento exacto de la muerte de muchos.

Hay algunos cuerpos recuperados de rehenes.

También se reporta que algunos murieron durante el ataque mismo del 7 de octubre.

Se estima que el total de muertos por los ataques del 7 de octubre (asesinados fuera del cautiverio) fue de aproximadamente 1.200 israelíes

En los informes aparece que Kfir y Ariel Biba, niños menores de cinco años, cuyas madre, Shiri Bibas, también fueron secuestrados y murieron en cautiverio. Hamás dice que fallecieron en un bombardeo israelí, pero Israel lo niega.

Más contenido en Urgente24

Banco Nación devuelve hasta $300.000: Quiénes pueden aprovechar este beneficio

La película de 1 hora y 30 que se convirtió en un éxito rotundo

Supermercado arrasa con 2x1 en los productos más buscados

¿Palito para Cris Morena?: Los filosos comentarios de Juan Gil Navarro