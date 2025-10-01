Pánico en Alemania: 3 miembros de Hamás planeaban ataques antisemitas

Durante los arrestos de hoy, se encontraron varias armas, incluyendo un fusil de asalto AK 47 y varias pistolas, así como una cantidad considerable de municiones Durante los arrestos de hoy, se encontraron varias armas, incluyendo un fusil de asalto AK 47 y varias pistolas, así como una cantidad considerable de municiones

Los tres, identificados como el ciudadano alemán Abed Al G.; Wael F. M., nacido en el Líbano; y Ahmad I., también nacido en Alemania, fueron arrestados en Berlín, acusados de adquirir armas “para asesinatos contra instituciones israelíes o judías”.

image Detienen en Berlín a tres presuntos miembros de Hamás | FOTO GENTILEZA DER SPIEGEL

Mientras tanto, Hamás, cuyo brazo armado tiene su sede principal en Gaza y su buró político en Doha, está revisando la iniciativa de alto al fuego propuesta por Trump para poner fin a la guerra en Gaza y el cese de hostilidades con Israel luego del atentado del 7 de octubre de 2023.

Es que la semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump llegó a un acuerdo de primera instancia con Netanyahu, al presentarle el plan de paz de Washington, que incluye a los rehenes, pero hay cuestionamientos de Israel por una supuesta amnistía a arrepentidos de Hamás que entreguen sus armas.

Quienes se comprometan a la “convivencia pacífica” recibirían amnistía. Los que deseen salir de Gaza podrían hacerlo bajo paso seguro hacia países receptores, según Reuters.

El plan de Paz de Trump prevé destruir los túneles y el armamento militar de Hamás, para desmilitarizar el enclave y erradicar al terrorismo del control de la Franja de Gaza.

Al mismo tiempo se desplegarán fuerzas internacionales en los alrededores de Gaza para garantizar que Hamás no lance fuego a Tel Aviv, así como para evitar que Israel incumpla su palabra y ejecute un nuevo asedio o anexión.

Asimismo, luego de que oficialmente Israel acepte el acuerdo, según una cláusula del plan de paz de Trump, Hamás tiene hasta 72 horas para liberar a todos los rehenes y entregar los cadáveres de los que han fallecido, de lo contrario, intervendrían las tropas estadounidenses para tomar el control de Gaza.

De alcanzarse el alto al fuego en Gaza, la libertad de los 20 rehenes que aún siguen vivos y la rendición de Hamás, Donald Trump podría ser candidato al Premio Nobel de la Paz.

