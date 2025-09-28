Benjamin Netanyahu en la ONU: mentiras y artimañas sobre civiles, hambre y Hamás en Gaza

Las cifras no son las de Gaza

Netanyahu recurrió a pancartas, cuestionarios infantiles y la transmisión de su discurso a teléfonos en Gaza, además de hablar en hebreo, supuestamente a los rehenes. Afirmó que la proporción de civiles y militantes muertos era “menos de 2:1”, sin presentar pruebas. Sin embargo, investigaciones de Nir Hasson y medios internacionales indican que la proporción real es de al menos 5 civiles por cada militante, y algunos estudios la sitúan entre 8 y 10:1. Además, las mujeres y niños representan el 46% de las víctimas, cifra significativamente superior a la registrada en conflictos recientes en Irak (17%), Siria (20%) o Ucrania (menos del 1%).