Gustavo Petro pierde su visa: tensiones con Washington y críticas internas sacuden Colombia

image “Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero”, dijo Bernie Moreno (aludiendo a Petro)

Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, respondió con ironía: “¡A la orden!”. Poco después, el senador republicano Bernie Moreno advirtió: “Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero”. El intercambio digital encendió la controversia y reforzó el carácter político de la medida.

Antecedentes históricos y tensiones bilaterales

El episodio evocó el retiro de la visa al expresidente Ernesto Samper en 1996, en medio del escándalo del proceso 8.000 y la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. Samper, que nunca recuperó el documento, recordó que la sanción fue “una decisión política” y expresó solidaridad con Petro.

Las relaciones bilaterales ya venían deterioradas. Semanas antes, la Casa Blanca había descertificado nuevamente a Colombia por el aumento de los cultivos de coca y cuestionó los acuerdos del gobierno con grupos armados. Petro, a su vez, rechazó aviones estadounidenses con migrantes encadenados y endureció su retórica contra Washington.

En este contexto, la disputa por la visa no solo puso en jaque la diplomacia colombo-estadounidense, sino que también se convirtió en catalizador de la pugna interna del petrismo rumbo a las presidenciales de 2026.

Más noticias en Urgente24

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'