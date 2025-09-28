urgente24
Gustavo Petro pierde su visa: tensiones con Washington y críticas internas sacuden Colombia

Petro enfrenta la revocatoria de su visa por parte de Washington tras su discurso en Nueva York, mientras crecen las tensiones políticas internas en Colombia

28 de septiembre de 2025
El presidente colombiano Gustavo Petro perdió su visa estadounidense tras discurso ante la ONU, lo que agudizó la tensión diplomática con Washington y la disputa política interna por la sucesión presidencial.

Gustavo Petro pierde su visa: tensiones con Washington y críticas internas sacuden Colombia

La revocatoria de la visa y sus repercusiones inmediatas

El pasado viernes 26/9, el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa del presidente Gustavo Petro. Washington justificó la medida en “acciones imprudentes e incendiarias” tras un discurso en Nueva York, donde el mandatario instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y apoyar la causa palestina. Petro respondió que la decisión violaba normas de inmunidad diplomática y acusó a Estados Unidos de intentar condicionar su voz en Naciones Unidas.

El hecho coincidió con un escenario electoral agitado en Colombia. Horas después de la noticia, Petro insistió en mantener la consulta del Pacto Histórico para definir su sucesor político, decisión que profundizó tensiones internas entre Daniel Quintero e Iván Cepeda.

Daniel Quintero y las respuestas de Washington

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero defendió a Petro en redes sociales. Afirmó que Donald Trump retiró la visa al presidente colombiano por denunciar el uso de armas estadounidenses en Gaza y ofreció la suya en solidaridad: “Estoy orgulloso de mi Presidente”.

image
“Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero”, dijo Bernie Moreno (aludiendo a Petro)

Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, respondió con ironía: “¡A la orden!”. Poco después, el senador republicano Bernie Moreno advirtió: “Ahora vamos a averiguar dónde han estado escondiendo su dinero”. El intercambio digital encendió la controversia y reforzó el carácter político de la medida.

Antecedentes históricos y tensiones bilaterales

El episodio evocó el retiro de la visa al expresidente Ernesto Samper en 1996, en medio del escándalo del proceso 8.000 y la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. Samper, que nunca recuperó el documento, recordó que la sanción fue “una decisión política” y expresó solidaridad con Petro.

Las relaciones bilaterales ya venían deterioradas. Semanas antes, la Casa Blanca había descertificado nuevamente a Colombia por el aumento de los cultivos de coca y cuestionó los acuerdos del gobierno con grupos armados. Petro, a su vez, rechazó aviones estadounidenses con migrantes encadenados y endureció su retórica contra Washington.

En este contexto, la disputa por la visa no solo puso en jaque la diplomacia colombo-estadounidense, sino que también se convirtió en catalizador de la pugna interna del petrismo rumbo a las presidenciales de 2026.

