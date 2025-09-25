Màs solo que Milei en ONU; segunda parte de Gallardo no es buena; Bauman y el Triple Crimen

1-Más solo que Milei en la ONU
El discurso del presidente argentino en la Asamblea de las Naciones Unidas fue leído ante un auditorio casi vacío.
Javier Milei habló ante una asamblea de la ONU vacía; Marcelo Gallardo sigue sin ganar títulos, tras su regreso; Zygmunt Bauman y la masacre de Florencio Varela
El Jefe de Estado repite en cada acto un libreto previsible, lo que le quita fuerza y relevancia a sus palabras.
En contraste, la presencia de Lula da Silva contó con un auditorio repleto y mucha atención internacional.
Desde su regreso a la dirección técnica de River Plate, hace más de un año, no pudo el "muñeco" conquistar ningún título.
En su primera etapa había obtenido 14 a nivel nacional e internacional.
La eliminación a manos de Palmeiras por 3 a 1 fue un balde de agua fría, ya que se había armado un super equipo para ganar la Copa Libertadores.
La masacre de Florencio Varela volvió a despertar los peores fantasmas.
¿Somos una sociedad anestesiada por la violencia y acostumbrada a todo tipo de maltratos?
La “liquidez” parece convertirse en un laissez-faire que nos vuelve indiferentes casi a todo.