RESUMEN AUDIOVISUAL 25/9

Màs solo que Milei en ONU; segunda parte de Gallardo no es buena; Bauman y el Triple Crimen

Javier Milei habló ante una asamblea de la ONU vacía; Marcelo Gallardo sigue sin ganar títulos, tras su regreso; Zygmunt Bauman y la masacre de Florencio Varela

25 de septiembre de 2025 - 18:44
Milei en la ONU

1-Más solo que Milei en la ONU

El discurso del presidente argentino en la Asamblea de las Naciones Unidas fue leído ante un auditorio casi vacío.

El Jefe de Estado repite en cada acto un libreto previsible, lo que le quita fuerza y relevancia a sus palabras.

En contraste, la presencia de Lula da Silva contó con un auditorio repleto y mucha atención internacional.

2-Segunda parte del Marcelo Gallardo no suma títulos

Desde su regreso a la dirección técnica de River Plate, hace más de un año, no pudo el "muñeco" conquistar ningún título.

En su primera etapa había obtenido 14 a nivel nacional e internacional.

La eliminación a manos de Palmeiras por 3 a 1 fue un balde de agua fría, ya que se había armado un super equipo para ganar la Copa Libertadores.

3-Zygmund Bauman, "la era de la liquidez" y el triple crimen

La masacre de Florencio Varela volvió a despertar los peores fantasmas.

¿Somos una sociedad anestesiada por la violencia y acostumbrada a todo tipo de maltratos?

La “liquidez” parece convertirse en un laissez-faire que nos vuelve indiferentes casi a todo.

