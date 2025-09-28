Homicidio incels Caso CCH Sur: violencia, salud mental y urgencia en México

Identidad en clave

Incel: Abreviatura de involuntary celibate (célibe involuntario). Se refiere a personas (principalmente hombres jóvenes) que expresan frustración por no poder establecer relaciones sexuales o afectivas.

Chad: Estereotipo de hombre atractivo, exitoso y popular, visto como el opuesto de un incel.

Stacy: Estereotipo de mujer atractiva que, según la narrativa incel, solo se relaciona con “Chads”.

Comunidad incel: Grupos en línea (foros, redes sociales, subreddits) donde comparten experiencias de soledad, rechazo y discursos de resentimiento.

Tras homicidio un perfil psicológico y un entorno

Un informe médico reveló que Ashton era alumno irregular del CCH y padecía un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. Presentaba antecedentes de bullying, un ambiente familiar conflictivo y un historial clínico marcado por depresión y litiasis renal. En su última valoración confesó haber planeado asesinar a seis personas. Su defensa podría alegar inimputabilidad.

Respuesta institucional

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la presidenta Claudia Sheinbaum expresaron condolencias y subrayaron la necesidad de reforzar programas de atención emocional en escuelas. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, advirtió que “se perdieron dos vidas” y prometió medidas de seguridad y acompañamiento psicológico. Estudiantes exigieron mayor protección y apoyo en manifestaciones posteriores.

Riesgo de radicalización

Investigaciones académicas señalan que los incels comparten rasgos comunes: soledad, depresión y pensamientos suicidas, condiciones que facilitan la adopción de ideologías extremas. Especialistas de la UOC y el CIEG-UNAM coinciden en que la educación emocional, la promoción de modelos alternativos de masculinidad y políticas estructurales de salud mental son claves para frenar la violencia.

