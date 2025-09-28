Los empresarios más poderosos de Occidente saben que, en un océano mediático de fake news e informaciones difundidas a la ligera, las “marcas” son una tabla de salvación porque le dan a cada navegante seguridad, certeza y confiabilidad ya que sus materiales han sido previamente chequeados.
MUSK, ELLISON, BEZOS, LUKSIC, ¿SCAGLIONE?
Empresarios globales buscan mayor "poder comunicacional" comprando grandes medios y redes
Las canales de televisión y las plataformas digitales son los grandes generadores de contenidos, un elemento central para el crecimiento futuro de internet.
Lejos de morir, el periodismo mudó a lo digital y alcanzó un “derrame” impensado: sus materiales nutren a X, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook.
Jeff Bezos y el Washington Post
Cuando el creador de Amazon decidió comprar el mítico periódico de la capital nacional por US$ 250 millones (ganador de más de 100 Premios Pulitzer), reunió a los mejores futurólogos y periodistas de los Estados Unidos.
Los consultó sobre la deriva de la prensa escrita, oral y audiovisual.
El creador del dispositivo electrónico Kindle recibió una respuesta que lo sorprendió: “siga escribiendo pero, además, agregue videos cortos para quienes no leen. Luego, ponga el sello del Post para que todos sepan que lo que se dice está validado”.
Le explicaron que el acto de generar contenidos de calidad nunca va a pasar de moda porque quien toma decisiones necesita estar seguro de cada paso que da.
Entonces, el periódico del Watergate que derrumbó la presidencia de Richard Nixon a principios de los 70, comenzó a derramarse por las redes sociales multiplicando su impacto de manera viral.
Concretamente, la calidad detrás de su producto fue la mayor impulsora de la centenaria empresa.
Luego de que Jeff se quedara con semejante legado, otros billonarios buscaron imitarlo y se dieron costosos baños de prestigio (e influencia política).
Elon Musk y la compra de X
Quien fuera el hombre más rico del planeta pagó US$ 44.000 millones por la red social del pajarito en 2022.
Una de sus primeras decisiones fue desproscribir a Donald Trump (que tenía decenas de millones de seguidores) y ponerse claramente del lado del actual presidente de Estados Unidos.
Llegó a gastar millones de dólares en “regalos” a quienes votaran por el líder republicano cuando enfrentó a la demócrata Kamala Harris.
Tras el triunfo de Trump, fue designado en DOGE, una agencia que tenía como fin desregular y desburocratizar la cuestionada estructura administrativa interna de la súper potencia.
Luego, Musk le vendió X (la antigua Twitter) por US$ 33.000 millones a su propia empresa de Inteligencia Artificial: el futuro inequívoco de la comunicación.
Oracle va por TikTok y Paramount
La tecnológica cuyo ex CEO Larry Ellison (cercano a Donald Trump) tendrá el control del algoritmo de TikTok en USA donde cuenta con decenas de millones de seguidores.
No se trata de una compra tradicional ya que Oracle tendrá el control del algoritmo que impulsa las recomendaciones de contenido para los usuarios estadounidenses.
En colaboración con el gobierno federal de la Unión, Oracle será responsable de garantizar que “se evite la manipulación indebida” del contenido que reciben los usuarios".
Una suerte de “censura previa” que será casi imposible de corroborar o denunciar.
El actual titular de la Casa Blanca aseguró que el acuerdo contó con el visto bueno del presidente chino Xi Jinping tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios.
Este movimiento consolida la influencia de Ellison en el ámbito tecnológico y político. Además, Oracle almacenará los datos de los usuarios estadounidenses, alejándolos del alcance de potencias extranjeras como China.
Los Ellison, padre e hijo, fueron también por la compra de Paramount a través de la compañía Skydance del hijo del fundador de Oracle.
Skydance fue fundada por David Ellison en 2010 y produjo nueve películas con Tom Cruise entre las cuales se incluyen las últimas Misión Imposible y Top Gun Maverick.
Los Luksic van por Chilevisión
La mujer más rica de América Latina (casi US$ 30.000 millones) es la dueña de Antofagasta PLC, una de las mayores productoras del metal rojo en el mundo a través del Grupo Luksic.
Según informes de Bloomberg, la fortuna Iris Fontbona, viuda de Andrónico Luksic Abaroa, se apalancó siempre en la extracción de este estratégico mineral.
El país trasandino es el mayor extractor del mundo con alrededor de un 28% de la producción mundial. El sector minero sigue siendo el principal motor económico de Chile, representando más del 10% de su Producto Bruto Interno.
Cuando Chilevisión entró la venta comenzaron a circular varios rumores por parte de medios de comunicación latinoamericanos que apuntaban a la venta de una señal cuyo dueño es Paramount Global.
La familia Luksic ya tiene el Canal 13 de televisión en Chile por lo que si sumara Chilevisión conseguiría un posicionamiento muy dominante en el campo comunicacional y político trasandino en vísperas de un recambio presidencial estratégico el próximo 16 de noviembre.
Gustavo Scaglione, el amigo de Manzano que quiere Telefe
El "pulpo" rosarino, más 'amigo' de José Luis Manzano que Daniel Vila, sumaría músculo en el mapa de medios de Argentina ya que la compra de la unidad local de Paramount se sumaría a un conjunto de medios que es casi monopólico en Rosario pero se asienta también en la Patagonia y canales porteños como América.
Además del canal de aire porteño, la operación incluye las señales del 8 de Córdoba, el 5 de Rosario y el 13 de Santa Fe más 13 canales afiliados en el resto del país y otras 3 señales en Uruguay.
A diferencia de América, donde Scaglione tendría una porción minoritaria, acá ingresaría con otra fuerza y muchísimo más poder.
Arrancó desde su Rosario natal con la compra del grupo Televisión Litoral, controlante de Canal 3, Radio 2, FM Vida y el portal de noticias Rosario3. Su siguiente paso fue sumarse al directorio del diario La Capital: compró las radios LT8, FM Del Siglo y La Red y la parte que le correspondía al Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano. A ellos también les adquirió los medios Uno de Santa Fe capital y Uno de Paraná logrando romper las barreras de la Chicago de Argentina.
A eso, le siguieron la adquisición de las repetidoras de Telefé en Salta, Tucumán y Bahía Blanca, además del Canal 6 de Bariloche.
Además, aterrizó en Córdoba tras quedarse con dos radios y la productora Ideas HD, un gigante audiovisual de la provincia mediterránea que producía programas para Canal 12 del Grupo Clarín, Telefé y Canal C, una señal de cable cordobesa.