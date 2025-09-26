Roberto García Moritán reveló qué había realmente en la caja fuerte de Pampita

Embed LA TRAMA OCULTA DEL ROBO A LA CASA DE "PAMPITA": HABLÓ ROBERTO GARCÍA MORITÁN



"Fue una desgracia por suerte porque no pasó nada"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/VNDBJuEy7L — América TV (@AmericaTV) September 25, 2025

Pampita, por su parte, había aclarado que no es millonaria ni tiene papeles ocultos: "Trabajo en la tele hace muchos años, sí he invertido bien y tengo mis cosas, pero no me sobra, no tengo ahorros en mi casa, tengo un crédito por una casa que me compré", declaró a Infobae.

El robo, que incluyó celulares con fotos y videos de su hija Blanca, despertó preocupación por la seguridad de la familia y generó especulaciones que finalmente quedaron desacreditadas.

Roberto García Moritán rompe el silencio sobre el robo a Pampita

Más allá de lo material, García Moritán resaltó la preocupación por los hijos. "Estoy muy preocupado por los chicos, pero fue una desgracia con suerte porque no pasó nada. A estos delincuentes se los encontró rápido porque las cámaras de la casa y de la ciudad funcionaban", señaló. La rápida recuperación de los dispositivos con recuerdos de Blanca fue clave para aliviar la angustia de Pampita y reforzar la importancia de priorizar lo afectivo sobre lo material.

image El exmarido destacó la preocupación por los hijos y la rápida recuperación de recuerdos de Blanca. Denunció rumores políticos y subrayó la prioridad de la familia frente a la desinformación.

El empresario también cuestionó la circulación de rumores con fines políticos: "No inventen boludeces, la operación política ya llegó a su techo, no desinformen, no mientan, hagamos foco en lo importante".

La causa sigue su curso con 8 detenidos (seis chilenos, un colombiano y un venezolano) encontrados en hoteles de Once y La Boca, con herramientas y pertenencias de la modelo, según fuentes policiales.

En medio del susto y la exposición pública, García Moritán dejó claro que la prioridad es la familia y la transparencia: poner la verdad sobre la mesa, cuidar a los hijos y dejar de lado las especulaciones que solo buscan dañar.

