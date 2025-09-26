El robo en la casa de Pampita volvió a ponerla en el centro de todos los rumores y versiones cruzadas. Su exmarido, Roberto García Moritán, habló por primera vez sobre lo que realmente pasó y qué contenía la caja fuerte, dejando pistas sobre un episodio que, hasta ahora, se mezclaba con especulaciones y teorías que pocos podían comprobar.
"NO DIGAN BOLUDECES"
Roberto García Moritán reveló qué había realmente en la caja fuerte de Pampita
Roberto García Moritán rompió el silencio tras el robo en la casa de Pampita: contó qué había en la caja fuerte y aclaró los rumores que apuntaban a él.
Lo que había (y no había) en la caja fuerte de Pampita
El viernes 19, mientras Pampita regresaba de un viaje, 7 delincuentes entraron a su casa en Barrio Parque y se llevaron una caja fuerte de 1,80 metros, dejando la propiedad completamente desordenada. Según su exmarido Roberto García Moritán, "fue muy violento porque revolvieron toda la casa, se metieron por atrás y fue algo bien organizado".
Las cámaras de la vivienda y de la ciudad permitieron que los autores fueran identificados rápidamente, según indicó en Intrusos.
Contrario a lo que se especuló, sobre que en la caja habían objetos suyos, Moritán aclaró que contenía documentos personales, papeles de trabajo y algunas cosas de uso cotidiano, incluyendo el pasaporte de su hija Ana y su partida de nacimiento. "Es totalmente falso, no había nada mío en esa caja fuerte más que el pasaporte de Ana y su partida de nacimiento. La operación política está en su constante ánimo de lastimar", aseguró.
Pampita, por su parte, había aclarado que no es millonaria ni tiene papeles ocultos: "Trabajo en la tele hace muchos años, sí he invertido bien y tengo mis cosas, pero no me sobra, no tengo ahorros en mi casa, tengo un crédito por una casa que me compré", declaró a Infobae.
El robo, que incluyó celulares con fotos y videos de su hija Blanca, despertó preocupación por la seguridad de la familia y generó especulaciones que finalmente quedaron desacreditadas.
Roberto García Moritán rompe el silencio sobre el robo a Pampita
Más allá de lo material, García Moritán resaltó la preocupación por los hijos. "Estoy muy preocupado por los chicos, pero fue una desgracia con suerte porque no pasó nada. A estos delincuentes se los encontró rápido porque las cámaras de la casa y de la ciudad funcionaban", señaló. La rápida recuperación de los dispositivos con recuerdos de Blanca fue clave para aliviar la angustia de Pampita y reforzar la importancia de priorizar lo afectivo sobre lo material.
El empresario también cuestionó la circulación de rumores con fines políticos: "No inventen boludeces, la operación política ya llegó a su techo, no desinformen, no mientan, hagamos foco en lo importante".
La causa sigue su curso con 8 detenidos (seis chilenos, un colombiano y un venezolano) encontrados en hoteles de Once y La Boca, con herramientas y pertenencias de la modelo, según fuentes policiales.
En medio del susto y la exposición pública, García Moritán dejó claro que la prioridad es la familia y la transparencia: poner la verdad sobre la mesa, cuidar a los hijos y dejar de lado las especulaciones que solo buscan dañar.
