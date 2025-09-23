urgente24
Cayeron 8 delincuentes que robaron la casa de "Pampita" Ardohain

El grupo que robó la casa de "Pampita" Ardohain, en Barrio Parque estaba formado por 6 chilenos, 1 venezolano y 1 colombiano.

23 de septiembre de 2025 - 21:20
La Policía de la Ciudad detuvo a&nbsp; los malvivientes que robaron la casa de Pampita, en Barrio Parque.

La Policía de la Ciudad informó que detuvo a ocho delincuentes implicados en el robo a la casa de la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain en Barrio Parque. Se trata de seis hombres de nacionalidad chilena, un venezolano y un colombiano.

Efectivos comunales dieron con siete ladrones en un hotel del barrio porteño de Balvanera, al tiempo que el restante fue arrestado en La Boca cuando manejaba un Fiat Cronos.

Las primeras detenciones se lograron en un hotel de Callao 40 luego del análisis de las cámaras de seguridad, que registraron a uno de los vehículos utilizado por los malhechores para escapar el día del asalto.

Carolina "Pampita"&nbsp;Ardohain recuper&oacute; las pertenencias robadas en su casa de Barrio Parque

Cinco de los malvivientes entraron al inmueble, lugar al que accedieron efectivos de la Ciudad, para identificar y aprehender a los involucrados. Los mismos que al ver el operativo de seguridad intentaron huir, sin lograrlo. Los redujeron y quedaron a disposición de la justicia.

En una de las habitaciones donde se hospedaron los extranjeros y hallaron pertenencias de "Pampita", quien las reconoció como propias.

En el barrio la Boca

En tanto, se descubrió en la zona de La Boca el otro auto que servía de apoyo para los integrantes de la organización criminal.

El Fiat cronos negro era manejado por un ciudadano de nacionalidad venezolana, vinculado a la banda. En igual orden, el lunes, ubicaron un Volkswagen Suran, que sirvió para trasladar la caja de seguridad robada en el domicilio de la conductora del programa "Los 8 escalones".

El robo ocurrió en la casa de la modelo durante la noche del viernes al violentar la una puerta que daba al patio trasero del hogar que aledaño a las vías del tren. Detalla el parte oficial.

