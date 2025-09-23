Cayeron 8 delincuentes que robaron la casa de "Pampita" Ardohain

En una de las habitaciones donde se hospedaron los extranjeros y hallaron pertenencias de "Pampita", quien las reconoció como propias.

En el barrio la Boca

En tanto, se descubrió en la zona de La Boca el otro auto que servía de apoyo para los integrantes de la organización criminal.

El Fiat cronos negro era manejado por un ciudadano de nacionalidad venezolana, vinculado a la banda. En igual orden, el lunes, ubicaron un Volkswagen Suran, que sirvió para trasladar la caja de seguridad robada en el domicilio de la conductora del programa "Los 8 escalones".

El robo ocurrió en la casa de la modelo durante la noche del viernes al violentar la una puerta que daba al patio trasero del hogar que aledaño a las vías del tren. Detalla el parte oficial.

