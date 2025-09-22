Un Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) realizó un vuelo de las Islas Malvinas a Uruguay, y 24 horas después, el mismo avión, lo repitió hasta Santiago de Chile, cruzando territorio soberano de Argentina e infringiendo los espacios aéreos de tres países. Mientras tanto, la OTAN ponen un grito en el cielo cuando avistan cazas rusos surcando sus cielos, pero de esto no ha hablado nadie.
Preocupa el sobrevuelo de un avión RAF británico en Argentina, Uruguay y Chile
Una aeronave de la Fuerza Aérea británica sobrevoló el espacio aéreo de Argentina, Uruguay y Chile, pero ninguno de los gobiernos brindan explicaciones al respecto. Lo que se sabe.
La aeronave, identificada con la matrícula ZM418, despegó desde la base de Monte Agradable en las Islas Malvinas y realizó escalas técnicas en los aeropuertos de Carrasco, en Uruguay y Punta Arenas, Chile, antes de regresar a jurisdicción de Malvinas, atravesando todo el territorio argentino, al cual no le informó de su vuelo.
Según registros de Flightradar24, el 17 de septiembre, partió desde Santiago de Chile (SCL) con destino a Monte Agradable (MPN), completando un vuelo de cinco horas. Dos días antes, el 15 de septiembre, la misma aeronave había realizado la ruta inversa entre Malvinas y Santiago. Además, el 14 de septiembre, utilizó Montevideo (MVD) como punto de tránsito logístico, en vuelos directos desde y hacia Monte Agradable.
Por qué un avión militar británico infringe nuestro espacio aéreo
En las últimas horas se pudo documentar con certeza que hubo una serie de vuelos no autorizados de un avión de transporte militar británico atravesando territorio soberano argentino, lo que demuestra que el gobierno de Javier Milei, el cual aún no se ha pronunciado, le otorga al Reino Unido la garantía, ya sea por negligencia o falta de patrullaje, de que aviones de combate del usurpador de Malvinas violen el espacio aéreo argentino sin inconveniente.
Un Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF), con la matrícula ZM418, ha sido localizado durante varios días volando desde la base militar de Mount Pleasant en las Islas Malvinas hacia países vecinos, según los registros de la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar24, que documentaron lo siguiente:
- Domingo 14 de septiembre: El ZM418 voló desde Mount Pleasant a Montevideo, Uruguay, en un trayecto que duró aproximadamente 3 horas y 23 minutos. Ese mismo día, la aeronave regresó a Malvinas, aunque sin haber registro de esta última operación de retorno.
- Lunes 15 de septiembre: El avión partió de nuevo desde Mount Pleasant, esta vez con destino a Santiago de Chile, en un vuelo de 5 horas y 23 minutos.
- Miércoles 17 de septiembre: El ZM418 completó su viaje de vuelta, volando desde Santiago de Chile de regreso a la base de Mount Pleasant en un trayecto de 5 horas.
Lo extraño del caso, es que la aeronave militar británica no realizó un circuito más extenso por el sur del Cabo de Hornos para evitar el espacio aéreo argentino y que tampoco el Reino Unido le notificó a Cancillería Argentina, por tanto representa una violación al espacio aéreo.
El avión de la Fuerza Aérea británica sobrevoló territorio continental argentino: fue hasta Punta Arenas y de ahí a Santiago, o directamente atravesó la Patagonia.
El gobierno de Javier Milei aún no emitió un comunicado público dando detalles al respecto y la Fuerza Aérea argentina podría haber derribado la aeronave, dado que representó una flagrante violación del espacio aéreo, pero no lo hicieron.
