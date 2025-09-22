Preocupa el sobrevuelo de un avión RAF británico en Argentina, Uruguay y Chile

Un Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF), con la matrícula ZM418, ha sido localizado durante varios días volando desde la base militar de Mount Pleasant en las Islas Malvinas hacia países vecinos, según los registros de la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar24, que documentaron lo siguiente:

Domingo 14 de septiembre: El ZM418 voló desde Mount Pleasant a Montevideo, Uruguay, en un trayecto que duró aproximadamente 3 horas y 23 minutos. Ese mismo día, la aeronave regresó a Malvinas, aunque sin haber registro de esta última operación de retorno.

El ZM418 voló desde Mount Pleasant a Montevideo, Uruguay, en un trayecto que duró aproximadamente 3 horas y 23 minutos. Ese mismo día, la aeronave regresó a Malvinas, aunque sin haber registro de esta última operación de retorno. Lunes 15 de septiembre: El avión partió de nuevo desde Mount Pleasant, esta vez con destino a Santiago de Chile, en un vuelo de 5 horas y 23 minutos.

El avión partió de nuevo desde Mount Pleasant, esta vez con destino a Santiago de Chile, en un vuelo de 5 horas y 23 minutos. Miércoles 17 de septiembre: El ZM418 completó su viaje de vuelta, volando desde Santiago de Chile de regreso a la base de Mount Pleasant en un trayecto de 5 horas.

Lo extraño del caso, es que la aeronave militar británica no realizó un circuito más extenso por el sur del Cabo de Hornos para evitar el espacio aéreo argentino y que tampoco el Reino Unido le notificó a Cancillería Argentina, por tanto representa una violación al espacio aéreo.

El avión de la Fuerza Aérea británica sobrevoló territorio continental argentino: fue hasta Punta Arenas y de ahí a Santiago, o directamente atravesó la Patagonia.

El gobierno de Javier Milei aún no emitió un comunicado público dando detalles al respecto y la Fuerza Aérea argentina podría haber derribado la aeronave, dado que representó una flagrante violación del espacio aéreo, pero no lo hicieron.

Más noticias en Urgente24:

Muy preocupado, Milei irá a 8 provincias que eligen 24 senadores pensando en la CSJN

61% ya tiene una imagen negativa de Javier Milei y 68% critica a Karina Milei

Tesla agradece: "Para Charlie" (Kirk), Donald Trump y Elon Musk se dieron la mano

El impresionante rendimiento de las empresas chinas gracias a la inteligencia artificial